Tokyo, i giocatori di pallanuoto della Pro Recco in costume a Shibuya

Il video virale che divide i social

La Pro Recco porta la pallanuoto italiana in Asia e fa discutere sui social. Alcuni giocatori del club ligure hanno sfilato in cuffia e costume da gara a Shibuya, nel cuore di Tokyo, attirando la curiosità di abitanti e turisti. La squadra è in tour tra Cina e Giappone, invitata dalle federazioni locali per clinic, esibizioni e amichevoli con l’obiettivo di promuovere la pallanuoto in due Paesi dove la disciplina ha una tradizione meno radicata. Ma la campagna social ha diviso gli utenti: c’è chi ha apprezzato l’iniziativa e chi ha criticato la scelta di mostrare i giocatori in costume nel centro di Tokyo, compresi slip con immagini di un samurai in Giappone e di un panda in Cina.