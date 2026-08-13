Il figlio di Javier Zanetti ha firmato il primo contratto con l’Inter e giocherà con la formazione Under 15. Mamma Paula: “Per te tutto varrà il doppio, nel bene e nel male”

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Di padre in figlio, con l’Inter nel dna. Da Javier a Tomas, da Pupi a Toto, la famiglia Zanetti è legata al nerazzurro da un filo destinato a non spezzarsi mai. Il club di viale Liberazione accoglie nella propria famiglia il classe 2012, figlio dell’ex capitano e oggi vicepresidente dell’Inter, e sui social i tifosi già sognano. Perché, se buon sangue non mente, la speranza è che un giorno Zanetti jr possa diventare una nuova bandiera nerazzurra.

Tomas Zanetti, chi è il figlio di Javier che firma con l’Inter

“Felice e orgoglioso di poter vestire i colori che ho sempre sognato. Forza Inter, sempre!”. Con questo messaggio pubblicato su Instagram, accompagnato dallo scatto mentre firma il primo contratto con i nerazzurri, Tomas Zanetti ha annunciato il nuovo passo della sua giovane carriera. Il classe 2012 giocherà nella formazione Under 15 dell’Inter.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Terzo figlio di Javier Zanetti, 858 presenze ufficiali con l’Inter e oggi vicepresidente del club, e Paula De La Fuente, Tomas è il fratello minore di Sol, nata nel 2005, e Ignacio, classe 2008. Nell’ultima stagione ha giocato nell’Accademia Inter Under 14, conquistando il titolo di campione di Lombardia grazie al successo per 2-1 nella finale dei Giovanissimi Nazionali contro la Varesina.

Tomas Zanetti, età e ruolo: il confronto con papà Javier

Se papà Javier è stato un inesauribile terzino destro, capace di giocare ad altissimi livelli fino a 41 anni, Tomas ha scelto una strada diversa. Zanetti jr è infatti un centrocampista col vizio del gol: nell’ultima stagione con l’Accademia Inter Under 14 ha realizzato ben 28 reti.

Nessun paragone, però, e soprattutto nessuna pressione. Il percorso di Tomas è appena iniziato e dovrà essere lui, con il lavoro quotidiano, a costruirsi il proprio futuro. Come altri figli d’arte, da Tobias Del Piero a Louis Thomas Buffon, anche Zanetti jr sogna di riuscire un giorno ad arrivare nel calcio dei grandi. Per ora, però, c’è un primo traguardo da festeggiare: indossare ufficialmente la maglia dell’Inter.

Il messaggio di mamma Paula e la richiesta di Materazzi

È stato un giorno speciale per tutta la famiglia Zanetti, come dimostrano le parole dedicate a Tomas dalla mamma Paula De La Fuente sui social. “Oggi fai un passo in più verso i tuoi sogni – ha scritto -. Noi saremo sempre al tuo fianco, cercando di proteggerti, accompagnarti e sostenerti in ogni passo”. Un messaggio nel quale la donna ha anche invitato il figlio a non lasciarsi condizionare dal peso del cognome: “Tante volte per te tutto varrà il doppio. Nel bene, ma purtroppo anche nel male”.

Poi l’incoraggiamento a continuare a lavorare, imparare dagli errori e restare fedele a se stesso: “Continua a sognare in grande. Noi, sempre al tuo fianco”. E sotto al post è arrivato anche un messaggio speciale di un’altra storica bandiera nerazzurra. Marco Materazzi ha scherzato con Tomas, scrivendo: “Toto, ricordati la maglia per me alla decima presenza a San Siro”.