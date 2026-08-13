Di padre in figlio, con l’Inter nel dna. Da Javier a Tomas, da Pupi a Toto, la famiglia Zanetti è legata al nerazzurro da un filo destinato a non spezzarsi mai. Il club di viale Liberazione accoglie nella propria famiglia il classe 2012, figlio dell’ex capitano e oggi vicepresidente dell’Inter, e sui social i tifosi già sognano. Perché, se buon sangue non mente, la speranza è che un giorno Zanetti jr possa diventare una nuova bandiera nerazzurra.
- Tomas Zanetti, chi è il figlio di Javier che firma con l’Inter
- Tomas Zanetti, età e ruolo: il confronto con papà Javier
- Il messaggio di mamma Paula e la richiesta di Materazzi
Tomas Zanetti, chi è il figlio di Javier che firma con l’Inter
“Felice e orgoglioso di poter vestire i colori che ho sempre sognato. Forza Inter, sempre!”. Con questo messaggio pubblicato su Instagram, accompagnato dallo scatto mentre firma il primo contratto con i nerazzurri, Tomas Zanetti ha annunciato il nuovo passo della sua giovane carriera. Il classe 2012 giocherà nella formazione Under 15 dell’Inter.
Terzo figlio di Javier Zanetti, 858 presenze ufficiali con l’Inter e oggi vicepresidente del club, e Paula De La Fuente, Tomas è il fratello minore di Sol, nata nel 2005, e Ignacio, classe 2008. Nell’ultima stagione ha giocato nell’Accademia Inter Under 14, conquistando il titolo di campione di Lombardia grazie al successo per 2-1 nella finale dei Giovanissimi Nazionali contro la Varesina.
Tomas Zanetti, età e ruolo: il confronto con papà Javier
Se papà Javier è stato un inesauribile terzino destro, capace di giocare ad altissimi livelli fino a 41 anni, Tomas ha scelto una strada diversa. Zanetti jr è infatti un centrocampista col vizio del gol: nell’ultima stagione con l’Accademia Inter Under 14 ha realizzato ben 28 reti.
Nessun paragone, però, e soprattutto nessuna pressione. Il percorso di Tomas è appena iniziato e dovrà essere lui, con il lavoro quotidiano, a costruirsi il proprio futuro. Come altri figli d’arte, da Tobias Del Piero a Louis Thomas Buffon, anche Zanetti jr sogna di riuscire un giorno ad arrivare nel calcio dei grandi. Per ora, però, c’è un primo traguardo da festeggiare: indossare ufficialmente la maglia dell’Inter.
Il messaggio di mamma Paula e la richiesta di Materazzi
È stato un giorno speciale per tutta la famiglia Zanetti, come dimostrano le parole dedicate a Tomas dalla mamma Paula De La Fuente sui social. “Oggi fai un passo in più verso i tuoi sogni – ha scritto -. Noi saremo sempre al tuo fianco, cercando di proteggerti, accompagnarti e sostenerti in ogni passo”. Un messaggio nel quale la donna ha anche invitato il figlio a non lasciarsi condizionare dal peso del cognome: “Tante volte per te tutto varrà il doppio. Nel bene, ma purtroppo anche nel male”.
Poi l’incoraggiamento a continuare a lavorare, imparare dagli errori e restare fedele a se stesso: “Continua a sognare in grande. Noi, sempre al tuo fianco”. E sotto al post è arrivato anche un messaggio speciale di un’altra storica bandiera nerazzurra. Marco Materazzi ha scherzato con Tomas, scrivendo: “Toto, ricordati la maglia per me alla decima presenza a San Siro”.