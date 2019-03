Tomasello: Ecco cosa manca a Gattuso e la riflessione da fare

A prescindere dal raggiungimento o meno della qualificazione in Champions per la prossima stagione è giusto affidare il Milan ancora a Gattuso? E’ l’interrogativo che si pone Fabrizio Tomasello. Il giornalista, ideatore e conduttore di “Passione Rossonera” su Radio Radio Milan, esprime i suoi dubbi nell’editoriale di Milannews e scrive: ” È innegabile che al Milan di Gattuso manchi ancora qualcosa a livello di personalità: contro squadre di pari livello, a maggior ragione se in apparente difficoltà (vedi la Roma reduce dal 7-1 di Coppa Italia, la Lazio falcidiata dagli infortuni e l’Inter appena eliminata in Europa League), la squadra rossonera si fa piccola piccola, abbassa la cresta e al coro di «Rispetto per gli avversari» si arrende prima ancora di scendere in campo. Una scena vista già diverse volte quest’anno”.

LA CRESCITA – In pratica per Tomasello è la personalità la qualità che manca ai rossoneri. Ed è una dote che può arrivare anche e soprattutto dalla panchina. Da qui la domanda se Gattuso è davvero l’uomo giusto per un Milan che deve crescere ed in particolare il dubbio si pone sullo spessore internazionale: “La sensazione è che il tecnico del Milan, ancora oggettivamente giovane, debba fare alcuni ulteriori step nel suo processo di crescita (lettura delle partite, gestione dei cambi, soprattutto la capacità di trasferire ai suoi ragazzi lo spirito giusto con cui affrontare match importanti)”.

L’ESPERIENZA – Che succederà in Champions? Ecco la paura più grande. Il giornalista teme che l’inesperienza di Ringhio possa essere un gap troppo forte per ridare in tempi brevi al Milan quello spessore internazionale cui bisogna ambire e conclude così: “Resto dell’idea che l’allenatore calabrese, persona estremamente intelligente, saprà imparare dai propri errori e sono anche personalmente convinto che alla fine i rossoneri conquisteranno il pass per la prossima Champions League. Qui però scatta un interrogativo decisivo: può essere Gattuso il tecnico giusto per un club che ha bisogno di ricostruire la propria immagine internazionale? L’esperienza delle ultime due edizioni di Europa League induce a fare qualche riflessione. Forse in Casa Milan è arrivato il momento di affrontare la questione perchè a giugno potrebbe essere troppo tardi”.

SPORTEVAI | 24-03-2019 10:33