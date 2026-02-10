Tomba a Cortina: "A Goggia ho detto solo carino il bronzo"

Alberto Tomba è a Cortina d’Ampezzo dopo aver acceso il braciere di Milano con Deborah Compagnoni promuove le Olimpiadi italiane, che a cominciare dalla cerimonia hanno incassato complimenti anche a livello internazionale. Tomba, a pranzo a Casa Italia, ha guardato la combinata maschile: “La Svizzera ha meritato questo oro, peccato” ha commentato. In ogni caso “meteo perfetto per queste gare, già tre medaglie, l’argento e due bronzi, aspettiamo le prossime. E al terzo giorno di Olimpiadi è ora di tracciare un primo bilancio. Della spedizione azzurra, che con nove medaglie in un battito di ciglia si è messa a caccia del record di 20 risalente a Lillehammer 1994. Sul drammatico incidente di Lindsey Vonn Tomba ha detto: “Secondo me doveva lasciare stare Crans Montana” spiega Tomba, riferendosi alla gara in cui l’americana si è fatta male. “E’ entrata con il braccio nella bandierina, come io nel 1991 ai Mondiali”.