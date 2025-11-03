Tommaso Marini, la domanda su unghie laccate e orecchini scatena il fiorettista: "Medioevo". Ed è polemica

Il campione di scherma (ed ex concorrente di Ballando con le Stelle) indispettito durante la cerimonia di consegna dei Collari d'Oro del Coni: "Sbagliato il contesto".

Doveva essere una festa, s’è trasformata in un’occasione di scontro. Non tanto durante la cerimonia di consegna dei Collari d’Oro del Coni, quanto piuttosto dopo, sui social. Tommaso Marini, il campione di fioretto notissimo anche al pubblico “generalista” per la sua partecipazione – lo scorso anno – al programma cult Ballando con le Stelle, c’è rimasto male per una domanda che gli ha rivolto un giornalista. Lì per lì Marini ha risposto in modo diplomatico, eludendo l’interrogativo con la stessa eleganza con cui di solito schiva gli affondi dei rivali in pedana. Poi però ha polemizzato su Instagram.

Collare d’Oro Coni, la domanda che ha fatto arrabbiare Marini

Ma che è successo durante la cerimonia di consegna dei Collari? “Spiegaci un attimo questa tua attitudine per, magari, laccare le unghie oppure portare gli orecchini: che cosa, che forza ti dà, è un simbolo che rappresenta cosa?”, gli ha chiesto il giornalista che stava moderando la kermesse. E Marini ha risposto prontamente: “Oggi siamo una squadra, parlare di me sarebbe molto egoista e quindi riporterei l’attenzione a noi che siamo un gruppo molto bello, unito. Abbiamo faticato tanto. Siamo qui insieme, abbiamo vinto altri Collari insieme e condividere questo rappresenta la parte più bella dello sport“.

Lo sfogo del campione di fioretto: “Domanda in contesto sbagliato”

Il pubblico ha applaudito la risposta di Marini, che una volta terminata la cerimonia s’è sfogato sui social pubblicando una story col filmato del momento incriminato, corredata dall’hashtag “Medioevo”. “Non ho capito il nesso tra il nostro oro mondiale di squadra e il mio smalto o orecchini…”, ha scritto il campione di fioretto a commento del filmato. “Ma posso dire cosa non rappresentano…ovvero queste domande in contesti sbagliati“. Una presa di posizione ferma, a ribadire quanto già affermato sul palco, durante la cerimonia di consegna di un premio condiviso con tutta la squadra.

Chi è Tommaso Marini: una carriera da stella assoluta della pedana

In carriera Marini ha vinto la Coppa del Mondo di fioretto nel 2022, si è laureato campione del mondo nel 2023 e campione europeo nel 2024. In una vecchia intervista aveva detto: “Domande su unghie, anelli e orecchini? Un po’ mi dà fastidio, ma ho imparato a star bene con me stesso. Non trovo veramente il senso di attribuire per forza sempre a qualsiasi scelta estetica un significato. Mi spiego meglio: ‘Ma perché ti metti lo smalto? Ma perché hai gli orecchini? Ma perché ti metti questo? Ma perché eccetera eccetera…’. Mi fermo e penso: “Ma cosa gliene frega alla gente? Non può essere semplicemente che mi piace? Ci deve essere sempre un significato recondito?”. A volte le cose non hanno significato, le fai perché ti piace farlo. Io sono così”.