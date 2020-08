Tonali al Milan: giovedì le visite mediche

Sandro Tonali sta per sbarcare al Milan. L’ormai ex regista del Brescia, classe 2000, effettuerà le visite mediche giovedì 3 settembre, prima della firma con il club rossonero. Poi comincerà la preparazione con i nuovi compagni.

Tonali sbarca a Milano in prestito oneroso con diritto di riscatto, per un totale di circa 35 milioni di euro, bonus inclusi. Sul giocatore erano accostate anche Juventus e Inter, che hanno preferito virare su altri obiettivi per la mediana.

OMNISPORT | 31-08-2020 15:07