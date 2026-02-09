Tonali insieme a Donnarumma: Guardiola tenta lo sgambetto alla Juventus, ma occhio anche al Manchester United

Il centrocampista ex Milan resta un obiettivo dei bianconeri, ma in estate si potrebbe scatenare il derby di Manchester per lui. E occhio sempre all'Arsenal

Si sta preparando una vera e propria asta, come non se ne vedevano da tempo. Oggetto del contendere, Sandro Tonali, centrocampista ex Milan attualmente in forza al Newcastle.

Tonali il cuore del Newcastle

Fino ad ora 36 presenze in tutte le competizioni, quattro assist a referto, 22 volte su 25 titolare in Premier League. Tonali vanta l’85% di precisione nei passaggi, recupera almeno quattro palloni a partita ed ha una percentuale del 56% dei duelli vinti. Statistiche e numeri che non rendono appieno l’idea di quanto Tonali sia diventato centrale nel gioco della formazione di Howe.

Il Newcastle annaspa, Tonali scalpita

I magpies si trovano attualmente al 12esimo posto in Premier League con 33 punti, molto lontani dalla zona che vale l’accesso all’Europa. Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite hanno notevolmente peggiorato la classifica dei bianconeri d’Inghilterra, e di questo passo potrebbe essere sempre più difficile per la società trattenere il centrocampista, che però è un idolo dei tifosi ed ha più volte affermato di voler restare a Newcastle.

Arsenal e Juve, Tonali nel mirino

Ma nel calciomercato tutto è possibile, tant’è che negli ultimi giorni della sessione invernale l’Arsenal si era fatta sotto per il centrocampista. Il Newcastle, come riportato anche da Matteo Moretto, non ha mai aperto a una cessione giocatore, ma in estate la situazione potrebbe cambiare drasticamente. La Juventus resta sempre alla finestra, memore del tentativo fatto illo tempore da Cristiano Giuntoli.

Tonali, si prepara l’asta

Se le ambizioni del ragazzo legittimamente crescono, altrettanto non può dirsi della sua squadra, che sta recitando un ruolo da comparsa: va da sé che Tonali potrebbe guardarsi intorno, e le offerte non mancheranno. Diversi club hanno preso informazioni, oltre alla Juventus, scoraggiata però dalla richiesta iniziale di 90 milioni di sterline. Cifra fuori portata per chiunque in Serie A, non in Inghilterra.

Derby di Manchester per Tonali

Secondo quanto rivelato da The Telegraph, infatti, Tonali sarebbe finito nel mirino del Manchester United per la prossima stagione. Insieme a Elliot Anderson e Adam Wharton, l’ex Milan è uno dei profili più seguiti dai Red Devils: Casemiro saluterà a fine stagione e il club dovrà trovare quindi un sostituto. Una notizia che rischia di aprire un vero e proprio derby, perché è risaputo che sul centrocampista ci sarebbero anche gli occhi del Manchester City di Guardiola, che vorrebbe creare una sorta di “italian job” riunendo Tonali e Donnarumma (del quale il tecnico spagnolo non manca di sottolineare le prestazioni) sotto la stessa maglia.