Tonali e l'addio al Newcastle, cosa c'è di vero e perchè a giugno può tornare in A

L'agente del regista ha negato l'interessamento dell'Arsenal ma il giocatore vuole la Champions League, la Juventus resta alla finestra per l'estate

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Era una fake news a metà l’interessamento last minute dell’Arsenal per Sandro Tonali. L’agente del giocatore, Giuseppe Riso, ha smentito tutto con fermezza (“Non abbiamo mai avuto alcun contatto con l’Arsenal. Il Newcastle non avrebbe mai lasciato andare Tonali a gennaio. Non c’è assolutamente nulla di vero“) ma poi ha lasciato aperta una porta per l’addio: “Vedremo verso marzo la valutazione di Sandro, ma solo se il Newcastle deciderà di aprire le porte”. Lo scenario che vede in stand by anche la Juventus.

Le parole di Tonali

Tutto nasce da un’intervista fatta dal play a novembre. Alla domanda sul suo futuro aveva risposto. “È una domanda difficile perché nel calcio bisogna pensare anno dopo anno. “Non voglio dire: ‘Voglio restare qui 10 anni’, e poi tra due, tre, quattro, cinque anni me ne andrò. Voglio pensare, solo per me, anno dopo anno. L’estate scorsa è stata dura per noi, per Alex Isak, ma questo è il calcio. Se hai un’opzione per la tua vita, per un’altra squadra, devi pensare a tutto. Ma ora sono felice qui. Non penso a un’altra squadra”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il rapporto con il Newcastle

Tonali ha ambizioni sportive e non è il solo a nutrire dubbi sulla realizzazione del progetto a cui ha aderito al Newcastle. L’ex Milan non è del tutto scontento, sia chiaro. C’è grande apprezzamento per il supporto di Eddie Howe e del club durante i 10 mesi di squalifica dalle scommesse scontati nel primo anno dal suo arrivo nel 2022. Apprezza anche i suoi miglioramenti come giocatore. I rapporti con lo staff, i compagni di squadra e i tifosi sono solidi. A differenza di Isak, che la scorsa estate ha scioperato per forzare il suo trasferimento al Liverpool, non c’è risentimento per le promesse presumibilmente non mantenute. Ma, come Isak, c’è ambizione sportiva.

La posizione della Juventus

Tonali ha un contratto con il Newcastle di Eddie Howe fino al 2030, il che pone il club in una posizione di forza ma la mancata qualificazione alla Champions League in questa stagione acuirà l’interesse altrove. Tonali potrebbe pensare, a 26 anni, che sia giunto il momento per un nuovo capitolo. Se il play esprimerà la volontà di andarsene e verrà presentato un pacchetto che soddisfi le richieste di compenso, stipendio e agente, allora non verrà respinto. E la Juve, con Spalletti che l’ha sempre stimato anche ai tempi della Nazionale, è pronta a fare un’offerta.