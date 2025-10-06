Virgilio Sport
Tonali incontra il suo agente a Milano prima di raggiungere Gattuso: la Juventus è sempre alla finestra, l'idea non è tramontata

Il centrocampista del Newcastle resta nel mirino dei bianconeri: il summit con Beppe Riso lascia pensare ad una volontà di rientrare in Serie A, ma i magpies non faranno sconti

Hai voglia a dire che la Premier League è il campionato più affascinante del mondo: vero, verissimo, ma alla lunga un italiano vuole tornare dalle sue parti. E probabilmente Sandro Tonali non farà eccezione.

Tonali pilastro del Newcastle

Il centrocampista ex Brescia e Milan è legato al Newcastle con un contratto fini al 2028, stipendio da 7 milioni netti all’anno, più 2 milioni legati a obiettivi. Bloccato per quasi un anno dalla nota vicenda del calcioscommesse, ha già totalizzato 66 presenze in campionato con 7 goal e 5 assist tra tutte le competizioni, diventando da subito un pilastro della formazione britannica e un idolo della tifoseria dei magpies. Chiaro che, se cessione dovesse essere, non verranno fatti sconti da parte del Newcastle.

Tonali-Juve, primo tentativo fallito

Eppure, il suo nome è spesso al centro di voci di mercato che ultimamente riguardano la Juventus. Era stato Cristiano Giuntoli a vedere in lui un possibile rinforzo per il centrocampo bianconero, asfittico di qualità, ma i 100 milioni richiesti dal club inglese scoraggiarono ogni possibile corte. Trasferimento solo rinviato? Di sicuro i bianconeri di Torino hanno mantenuto lo sguardo vigile sul giocatore, e non è escluso un secondo tentativo, magari nella prossima estate data anche l’urgenza assoluta di rinforzare il reparto nevralgico della formazione di Tudor.

Tonali, la Serie A nel futuro

Tonali è passato nell’estate 2023 dal Milan al Newcastle per 59 milioni di euro più 6 milioni di bonus, con in aggiunta il 10% sulla futura rivendita. Va da sé che l’incontro riportato da goal.com, avvenuto oggi a Milano con il suo procuratore Giuseppe Riso, non è passato inosservato. Tonali è in Italia per raggiungere la Nazionale in vista dei prossimi impegni, e ha incontrato il procuratore probabilmente per fare il punto della situazione e discutere del futuro. L’idea di riportarlo in Serie A non è mai stata abbandonata e, dopo i primi approcci dell’ultima estate, il discorso potrebbe riaprirsi in vista del futuro.

Tonali è ciò che manca alla Juve

D’altronde la Juventus necessita di un centrocampista di livello internazionale: quest’anno Damien Comolli ha rinforzato in particolare l’attacco e la difesa, dunque è lecito immaginare che i prossimi investimenti verranno fatti nel reparto centrale, dove la qualità scarseggia. I quattro centrali Thuram, Locatelli, McKennie e Koopmeiners hanno caratteristiche diverse, e un eventuale arrivo di Tonali darebbe quel tocco in più che manca alla squadra.

