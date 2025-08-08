Juventus, Tonali può cambiare faccia alla squadra: il retroscena sulla trattativa

Per il Newcastle il centrocampista è incedibile ma sono alla ricerca di un attaccante. Possibile maxi operazione con Vlahovic, Douglas Luiz e Savona

Frequentatore di stadi ed esperto di calcio, ama agganciare e far domande a idoli e futuri campioni. Anzi, spesso precorre gli addetti ai lavori e li scova prima di loro

Tonali alla Juve e Vlahovic al Newcastle? Difficile, ma non impossibile. Il club bianconero è da tempo sulle tracce dell’ex centrocampista del Milan con la ferma convinzione che sarebbe in grado, come nessun altro, di garantire il tanto agognato cambio di passo in mediana. Sotto tutti i punti di vista. Strapparlo agli inglesi è più facile a dirsi che a farsi, ma potrebbe essere proprio l’attaccante serbo, in uscita, la chiave per sbloccare l’operazione.

Tonali, il sogno di mercato della Juve

Nell’affare potrebbe finire pure Douglas Luiz, ormai fuori dal progetto, che non è riuscito a fare la differenza come in casa Juve tutti sono convinti possa fare Tonali. Tudor, Chiellini e Comolli sono convinti che con Tonali il salto di qualità sarebbe garantito. Ma il Newcastle lo ha pagato 65 milioni più bonus, lo ha aspettato nei dieci mesi di squalifica per scommesse nel 2024 e ora vuole goderselo. Con Tonali ha già vinto la Coppa di Lega e lo ritiene centrale anche in vista della partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Insomma, Tonali è incedibile, è felice in Inghilterra, ma tornare in Serie A potrebbe non dispiacergli. E al Newcastle serve un attaccante.

Vlahovic, Douglas Luiz e Savona al Newcastle per Tonali? Lo scenario

In procinto di cedere Isak al Liverpool, il Newcastle avrebbe voluto sostituirlo con Sesko o Nunez. Ma Sesko è ora a un passo dal Manchester United, mentre è ormai fatta per il passaggio di Nunez all’Al Hilal di Simone Inzaghi. Vlahovic diventa così un’opportunità per ingolosire il Newcastle ed è stato offerto di nuovo nelle ultime ore. Se dovessero crearsi i presupposti per una trattativa sarebbe possibile fare sponda per arrivare a Tonali. Non si tratterebbe di uno scambio, ma di un’operazione ampia che potrebbe essere estesa anche a Douglas Luiz e Savona, con eventuale conguaglio economico a favore degli inglesi.

Juve, le alternative a Tonali

Per Tonali la Juve sarebbe disposta a investire e a cedere contropartite tecniche. Pur di compiere il fatidico salto di qualità con l’indiscussa abilita in entrambe le fasi del talento della Nazionale. Se dovesse rivelarsi impossibile arrivare a Tonali, alla Juve non resterebbe che virare su alternative già appuntate sul taccuino dei dirigenti bianconeri: Bissouma, cedibile per il Tottenham, l’ex Lecce Hjulmand dello Sporting (clausola rescissoria da 60 milioni), O’Riley del Brighton, l’ex Milan Kessie, ora in Arabia Saudita e Amrabat del Fenerbahce. Non solo piste estere: Cristante della Roma è un’opzione che potrebbe concretizzarsi con uno scambio con McKennie.