Anche il man Utd avrebbe dimostrato interesse nei confronti del centrocampista azzurro del Newcastle, sogno di Comolli e della Juventus

Nel delicato passaggio che sta affrontando la Juventus, in via diretta e indiretta, quel che accade Oltremanica costituirebbe materia di approfondimento. Ma allo stato delle cose, le domande (il quesito non è unico e solo) sulle possibilità concrete di includere Sandro Tonali e, anche, di acconsentire al rientro di Federico Chiesa risultano condizionate dalle concrete possibilità di riuscire a finanziare le operazioni in questione. Tonali è quell’ideale, a centrocampo, che oggi non c’è. E che non è presente in nessuna squadra di Serie A con i presupposti simili, sul piano tecnico, qualità e visione di gioco.

Sandro Tonali alla Juventus, l’ideale che non c’è

Al Newcastle è approdato per via di un trasferimento iperbolico e, stando ai rumors dei media britannici, gode della stima di personaggi e dirigenti dal potere economico migliore o comunque diverso da Damien Comolli.

La situazione geopolitica ha e avrà la sua rilevanza, in questo quadro e nella prossima sessione di mercato che – da calendario- è appena dietro l’angolo. Per Tonali, legato da un contratto al Newcastle, l’eventualità potrebbe essere possibile, sensata solo se la volontà del giocatore della Nazionale fosse ferma nel lasciare la Premier per rientrare in Serie A, alla Juventus con ancora in panca Spalletti (il quale dovrebbe firmare a sua volta il rinnovo).

Tonali è il desiderio, un ideale in quella posizione del campo. E un rimpianto, se lo guardiamo dal punto di osservazione che trionfa da Milano (sponda rossonera).

La concorrenza del Manchester Utd

C’è poi la realtà, l’eventualità più concreta delle iniezioni di capitale per la società di Comolli derivante dalla qualificazione con il quarto posto alla prossima Champions, e che riguardano il Manchester Utd che nutre un interesse concreto nei riguardi del giocatore e la simpatia dell’Arsenal.

Tonali, solo 25 anni, è in cima alla lista dei candidati nella lista del Manchester United per sostituire il centrocampista brasiliano Casemiro, 33 anni, quest’estate stando al Telegraph che ne riferì durante l’ultima sessione.

Il sondaggio dell’Arsenal

A ridosso dell’ultimo giorno di mercato invernale, anche l’Arsenal stando ai rumors riportati da Sky Germania, aveva effettuato un sondaggio manifestando la volontà di arruolarlo alla causa. Potrebbe riconsiderare l’eventualità. Il valore di mercato attuale, stando ai dati elaborati da transfertmarkt, si aggira attorno ai 75 milioni di euro pari al suo massimo anche dal passaggio dal Milan al Newcastle, club che non farà sconti.

L’incognita Chiesa al Liverpool

Se da un lato c’è il sogno Tonali, dall’altra l’incognita Federico Chiesa il quale al Liverpool vive alterne emozioni e anche una discontinuità che non gli giova e che non lo soddisferà nel futuro immediato, al netto di qualche intoppo. I Reds sono aperti alla possibilità di lasciare andare l’attaccante italiano Federico Chiesa e chiede circa 25-30 milioni di euro (21,7-26 milioni di sterline) per il 28enne, con possibili destinazioni come Juventus, Napoli e Roma.

ANSA

Federico Chiesa

L’ex Juventus aveva avuto l’occasione di convincere Slot a vederlo da una prospettiva differente, ma la mancanza di puntualità nel realizzare lo ha posto in una posizione scomoda perdendo l’appoggio dei tifosi che avevano manifestato apprezzamento nei riguardi dell’italiano.

Le alternative a parametro zero

La via maestra, più probabile per la Juventus per ragioni di ingaggio e disponibilità, rimane quella di sondare per poi imbastire una trattativa con Franck Kessie, sempre più convinto di chiudere l’esperienza in Arabia Saudita oppure Xaver Schlager, centrocampista austriaco in scadenza di contratto a fine stagione con il Lipsia. Insomma, l’alternativa è l’opzione a parametro zero. Un rifugio concreto, pragmatico e in linea con la real politik di questi mesi.