Tonali, niente ritorno in Serie A: rinnova con il Newcastle fino al 2029, Juventus beffata

Il centrocampista ha prolungato l'accordo con i magpies mettendo a tacere le voci di un possibile ritorno in Italia, in particolare con i bianconeri che lo avevano cercato sin dai tempi di Giuntoli: la firma sarebbe avvenuta durante il periodo della squalifica per il calcioscommesse

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

E bianconero sia, ma non quello di Torino, bensì quello di Newcastle: secondo quanto riporta l’agenzia Pa, Sandro Tonali ha rinnovato il contratto prolungando l’accordo fino al 2029, con tanti saluti ad un possibile rientro in Italia.

Tonali-Newcastle fino al 2029

Inoltre, è presente nel contratto un’opzione per un altro anno ancora. Un segnale forte, che racconta la volontà del club di puntare ancora su di lui e la gratitudine del giocatore verso una società che non l’ha mai abbandonato, nemmeno nei momenti più complicati della sua carriera quando stava scontando la squalifica inflittagli per le scommesse. Infatti l’accordo è stato firmato già da tempo, durante il periodo della squalifica per scommesse da ottobre 2023 ad agosto 2024, a testimonianza di quanto Tonali voglia restare in Premier League ed essere un idolo per i tifosi inglesi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tonali, la firma durante la squalifica

La notizia è trapelata soltanto ora, ma l’accordo era già stato definito da tempo, a testimonianza della fiducia e della riconoscenza che c’è tra le parti. Tonali era arrivato in Inghilterra dal Milan nell’estate del 2023 per 55 milioni firmando un contratto quinquennale: ha inoltre accettato una significativa riduzione dell’ingaggio, con uno stipendio ridotto a 20mila sterline lorde a settimana durante la squalifica. Ma ha anche scelto di prolungare il contratto mantenendo le stesse condizioni economiche dell’accordo iniziale. Un gesto simbolico ma potente, che racconta molto del suo senso di responsabilità.

Il ruolo del Newcastle

Impossibile infatti dimenticare che il Newcastle gli è rimasto accanto, aiutandolo a superare la dipendenza dal gioco e favorendo il suo reinserimento, sia all’interno dello spogliatoio che nel contesto più ampio del calcio inglese. E ora, a distanza di oltre un anno, la scelta condivisa di rinnovare assume i contorni di una rinascita. Dunque, niente Juventus, che aveva messo il centrocampista ex Milan nel mirino sin dai tempi in cui Cristiano Giuntoli era direttore sportivo. Poche settimane fa si era parlato di nuovo del possibile approdo a Torino in seguito ad un incontro che Tonali aveva avuto a Milano con il suo procuratore. Ma evidentemente si trattava solo di routine.

Tonali l’idolo del Tyneside

Sandro Tonali ha segnato al suo debutto in Premier League nella vittoria per 5-1 contro l’Aston Villa, ma è stato squalificato per 10 mesi nell’ottobre 2023 per aver violato le norme italiane sulle scommesse. Il venticinquenne è stato successivamente squalificato per due mesi con sospensione condizionale dalla Federcalcio inglese per 50 violazioni delle norme inglesi sulle scommesse. Rientrato dalla squalifica all’inizio della stagione 2023-24, ha aiutato il Newcastle a vincere la Coppa di Lega, il primo trofeo nazionale importante del club in 70 anni, e a qualificarsi per la Champions League. Ha collezionato 67 presenze con il club del nord-est, segnando sette gol, ed è diventato una figura popolare nel Tyneside.