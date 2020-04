Tonali, parole chiare sul suo futuro

Il centrocampista del Brescia Sandro Tonali, obiettivo di tante società di Serie A ed estere come Inter, Juventus, Chelsea e Manchester United, ha le idee chiare sul suo futuro: "Non ci penso, non m’importa, non ora . E non lo dico così, per sviare. A me interessa chiudere al meglio la stagione, perché sento di avere ancora molto da dare al Brescia e a Brescia, che ha creduto in me. Poi, vedremo", ha detto al Corriere della Sera.

Cellino lo quota a cifre altissime: "Il presidente mi vuole bene, come a un figlio. E io voglio molto bene a lui, mi dà sempre consigli importanti. Non lo so, sono un sacco di soldi. Un po’ fa effetto sentire certe cifre, ma io sono sempre abbastanza calmo e sereno, è una mia qualità".

SPORTAL.IT | 06-04-2020 11:46