Per Tonali il prezzo è senza paragoni, al Newcastle 100 milioni per cederlo al Manchester United. Flebile speranza Juventus

Il regista azzurro sembra destinato ormai a lasciare il club inglese che lo acquistò dal Milan in condizioni estremamente diverse rispetto a quelle attuali e che ne decideranno la sorte

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Le sicurezze in merito al futuro prossimo di Sandro Tonali si vanno affievolendo. Il Newcastle, con la prospettiva pressoché chiara è di rimanere fuori dalle Coppe Europee e dalla Champions, non sarebbe più attraente e nelle possibilità di avanzare diritti e frenare le ambizioni dell’azzurro il quale, però, non verrebbe ceduto a prezzo di favore. Dalla sua, Tonali vorrebbe tornare in Serie A, lo ha ribadito eppure per senso di concretezza e stando ai rumors inglesi parrebbe diversa la destinazione riservata al regista ex Milan e destinato a rimanere in Premier, almeno per ora.

Tonali vale 100 milioni, secondo il Newcastle

Siamo consapevoli che un giocatore come Tonali, piaccia o meno, vanta qualità tecniche ormai rare e che farebbero il caso della Juventus, che ha deciso di confermare Luciano Spalletti nel tentativo di dare impostazione e continuità a una squadra francamente tormentata dopo il reset post Andrea Agnelli. L’era AA è chiusa, definitivamente.

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Sandro Tonali ha raggiunto la quotazione record per un italiano, stando ai dati mensili proposti dal sito specializzato transfermarkt, e oggi il valore del cartellino sarebbe rilanciato arrivando alla quota record di 100 milioni stando a quanto riferisce tuttomercatoweb. Il club di proprietà del fondo PIF necessita di un sacrificio e ha fissato la valutazione dell’ex milanista a non meno di 100 milioni di euro, quasi il doppio rispetto ai 58,9 milioni sborsati nel 2024 per convincere il Milan che aveva acquistato il giocatore.

L’interesse del Manchester United

Seguito dal Manchester United, l’azzurro andrebbe a ridisegnare il centrocampo, specialmente con l’addio di Casemiro a fine stagione. Un fatto incontrovertibile che non conosce possibilità analoghe in Italia. Certo, ci sarebbe anche l’Arsenal, che potrebbe rinfoltire un reparto già blindato con Rice e Zubimendi.

Secondo quanto appreso dal Daily Mail Sport, il Manchester United avrebbe stanziato circa 80 milioni di sterline per un acquisto di spicco destinato a sostituire Casemiro, che lascerà il club alla scadenza del suo contratto, nonostante le speranze di alcuni tifosi di un suo prolungamento all’Old Trafford.

Il Manchester United sa che il suo obiettivo numero uno, Elliot Anderson, probabilmente costerà più di 100 milioni di sterline, e il Manchester City è in pole position per ingaggiare la stella del Nottingham Forest. Meglio virare su Tonali, fatto il prezzo.

Sandro Tonali l’italiano dal valore record di mercato

Sandro Tonali a marzo 2026 ha raggiunto una crescita record, per quel che riguarda il valore del suo cartellino, pari a 80 milioni di euro. I media britannici lo esaltano, lo citano ma la pista principale, stando anche al focus del Daily Mail, porta al Manchester Utd.

Osannato, celebrato e ambito il centrocampista seguito dalla GRSports di Giuseppe Riso, ha accresciuto il suo potenziale con l’esperienza in Premier come pure la sua capacità di adattamento portando il Manchester United e Arsenal a farsi avanti. come aveva tentato, l’ultimo giorno (o quasi) di sessione invernale.

La situazione di incertezza internazionale, con le ripercussioni del conflitto nel Golfo Persico e Iran, non contribuisce ad ipotizzare solo operazioni molto importanti. Insomma, si dovrà attendere per capire se e a quale costo Tonali lascerà in estate il Newcastle.

Fuori gioco sembrerebbe, in base a simili logiche finanziarie, la Juventus. Ma il giocatore potrebbe fare una scelta di cuore oltre che di tranquillità familiare e preferire il rientro in patria una volta e se si metteranno d’accordo i club, questione che vede in vantaggio, però, le inglesi.

La stretta sul Newcastle

Il Newcastle è assai lontano dai primi cinque posti in classifica (occupa ad oggi il 13esimo posto) e anche per via della causa della governance finanziaria nelle competizioni nazionali ed europee, andrebbe valutata una cessione o più di rilievo come quella di Tonali, vendita che libererebbe fondi da destinare alle spese di trasferimento e agli stipendi.

Il contratto di Sandro scadrà il 30 giugno 2029, con un’opzione di rinnovo a favore del club per un ulteriore anno (2030). L’accordo, siglato durante il periodo di squalifica, blinda il centrocampista italiano in Premier e tutela la proprietà, ma con la crisi internazionale evidente e la necessità di fare cassa la sua permanenza è in discussione.

La domanda sarebbe dunque chi può permettersi Tonali. Non di certo la Juventus, ad oggi, a meno che non si azzardi l’ipotesi di un prestito incompatibile con le logiche spiegate prima e che stringono verso una direzione chiara.