Il Tottenham rischia l'ennesima sconfitta stagionale contro il Manchester United ma viene salvato da un assist al bacio Tonali, mentre dall'altro sponda di Londra l'Arsenal ringrazia Calafiori, decisivo nella rimonta contro il Leeds

Ancora zero vittorie in questa Premier League per il Tottenham, che in inferiorità numerica è stato salvato in extremis dall’ennesima sconfitta contro il Manchester United da Dominic Solanke, a segno su un assist al bacio di Sandro Tonali. Continua invece il grande momento di forma di Riccardo Calafiori, che con un gol ha avviato la rimonta dell’Arsenal contro il Leeds, mentre alla sua prima uscita ufficiale col Chelsea Marco Palestra non ha convinto i suoi nuovi tifosi.

Tonali e Solanke evitano la sconfitta del Tottenham contro il Manchester United

Stenta a decollare la stagione del Tottenham, che dopo sei giornate si ritrova con soli 3 punti in Premier League, dove attualmente occupa un deludentissimo 18° posto. Il bottino per la squadra di Roberto De Zerbi avrebbe potuto essere però ancora più avaro visto che si stava mettendo la sfida di sabato 10 ottobre contro il Manchester United (altra delusione di questo avviso di campionato inglese), che dopo una prima metà abbondante di gara si è portato in vantaggio al 73’ con Mbeumo. A complicare le cose per gli Spurs ci ha pensato anche la follia di Bentancur, che 12’ dopo il suo ingresso si è fatto espellere al 78’ per un fallo di reazione (un leggera testata) su Luke Shaw. A salvare De Zerbi e il Tottenham dall’ennesima sconfitta ci ha pensato però Tonali al 92’ con un assist al bacio dalla sinistra per Solanke, al quale è bastato sfiorare la palla per trovare la rete del definitivo 1-1.

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Calafiori avvia la rimonta dell’Arsenal contro il Leeds

Continua invece l’ottimo avvio di stagione di Calafiori, ancora una volta decisivo per l’Arsenal, che a sorpresa in casa contro il Leeds al 55’ si era ritrovato in svantaggio per la rete di Justin. Ad avviare la rimonta dei Gunners ci ha pensato proprio il terzino azzurro 7’ più tardi, andando a segno su assist di Ben White con un inserimento in area, dando coraggio ai londinesi che al 70’ ribaltano definitivamente il risultato con Bruno Guimares che fissa il risultato sul definitivo 2-1.

Palestra non convince alla prima uscita col Chelsea

A deludere tra gli azzurri di Premier in questa sesta giornata è stato invece Palestra, che smaltito l’infortunio che lo ha obbligato a saltare l’inizio di stagione ha fatto il suo debutto ufficiale con il Chelsea a gara in corso. Un’esordio di circa 20’ in una partita che al suo ingresso aveva poco da dire dato che i Blues si ritrovavano già sul 5-1 (risultato con cui si chiuderà l’incontro), ma che ha già fatto storcere il naso ad alcuni tifosi, che sui social hanno criticato l’esterno ex Cagliari per i troppi palloni persi, arrivando ad affermare che il giocatore non sia pronto per la Premier. Un giudizio certamente troppo affrettato e quasi incomprensibile, considerando il momento in cui è arrivato il suo ingresso e il fatto che Marco sia reduce da un infortunio e che questi siano stati i suoi primi minuti in un nuovo campionato in cui non ha ancora avuto modo di ambientarsi.