Tonali sul futuro: "Io voglio giocare"

Il centrocampista del Brescia Sandro Tonali si è così espresso sul suo futuro: "Cellino ha detto che sono incedibile? Resto volentieri. Magari divento la bandiera del Brescia. Inter, Juve, Milan, Roma? A me interessa solo giocare". Una possibile avventura all'estero: "Tutto è possibile, ma in Italia si gioca il calcio che mi piace".

Sulla sua fede rossonera: "Mio padre è milanista, mentre mia madre e mio zio sono interisti. Da bambino impazzivo per quei colori. Il mio idolo era Gattuso: ero a San Siro al gol di Kakà con la Lazio, e ho visto la rete di Seedorf al Chievo. Giocavo nella Lombardia Uno, con i provini al Vismara".

I paragoni con Pirlo: "Non ci penso. Io sono un mediano, gioco per la squadra. La regia è un altro ruolo. In Italia Verratti ha il tocco e l’esperienza al top, ma spicca anche Sensi. Non ho la loro tecnica".

SPORTAL.IT | 08-05-2019 10:46