Tonali al Tottenham, De Zerbi rifà la squadra: sacrificato Vicario, c'è il Napoli

De Zerbi prepara la rivoluzione al Tottenham: Tonali al centro del progetto, ma va superata la concorrenza di Arsenal e City. Nuova pretendente per Vicario dopo la beffa Inter

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Altro che ritorno in Serie A: Sandro Tonali è destinato a restare in Premier League. Il sogno di mercato della Juventus finisce in cima alla lista dei desideri di De Zerbi, che sta rivoluzionando un Tottenham salvatosi per il rotto della cuffia. Per un italiano che arriva, un altro che parte: su Vicario irrompe il Napoli.

Tonali al Tottenham: De Zerbi vuole farne il leader del nuovo progetto

L’era del Newcastle ha già imboccato il viale del tramonto. Dopo la cessione di Gordon al Barcellona, partirà anche Tonali, che piaceva molto alla Juventus. Senza Champions League, però, il centrocampista della Nazionale resta un sogno irrealizzabile, accessibile soltanto ai top club inglesi. Arsenal e Manchester City lo seguono da tempo, mentre il Manchester United si è defilato per via dei costi ritenuti proibitivi. Alla lista dei pretendenti si è aggiunto ora il Tottenham. De Zerbi intende affidargli le chiavi del centrocampo, ma dovrà essere molto convincente per ottenere il sì del 26enne di Lodi, soprattutto considerando che gli Spurs non parteciperanno alle coppe europee.

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Il mercato degli Spurs: colpi, cessioni e la rivoluzione di De Zerbi

Come riferiscono i media inglesi, al momento il Tottenham non ha ancora presentato un’offerta ufficiale al Newcastle, che valuta Tonali non meno di 75-80 milioni di euro. Una cifra che spaventa solo in parte il club londinese, pronto a investire pesantemente per riportarsi ai vertici dopo una stagione complicata. Parte del tesoretto per l’assalto a Tonali potrebbe arrivare dalla cessione del talentuoso difensore Vuskovic, per cui il Brighton ha offerto circa 30 milioni di sterline. Nel frattempo sono già stati definiti due colpi a costo zero, entrambi soffiati alla Juventus: il terzino scozzese Robertson e il difensore Senesi. De Zerbi, inoltre, punta a trattenere Joao Palhinha, rientrato al Bayern Monaco al termine del prestito.

Vicario via dagli Spurs ma l’Inter lo ha sedotto e abbandonato

Il portiere 29enne di Udine, reduce da una stagione altalenante e condizionata anche da un infortunio nel finale che gli ha fatto saltare il doppio impegno dei playoff mondiali con l’Italia, sembrava destinato a diventare il nuovo titolare dell’Inter. L’accordo con i nerazzurri era già stato trovato, ma il club di viale della Liberazione ha poi cambiato strategia, decidendo di promuovere Josep Martinez e puntare come vice su un profilo low cost, come Provedel della Lazio. Una beffa per Vicario, che vede così chiudersi definitivamente la sua esperienza al Tottenham.

Napoli alla finestra: Vicario primo obiettivo

Il Napoli starebbe valutando una vera e propria rivoluzione tra i pali. Via Meret, e possibile addio anche a Milinkovic-Savic: così Vicario diventa l’obiettivo numero uno per la porta. L’ex Empoli, valutato circa 20 milioni dagli Spurs, è considerato una garanzia, proprio il tipo di profilo che servirebbe a Max Allegri. Una volta ufficializzato l’arrivo del nuovo allenatore – con la firma di Amorim al Milan i tempi dovrebbero snellirsi – il mercato azzurro entrerà nel vivo. Come numero 12 si segue Kovar, 26enne del PSV attualmente impegnato ai Mondiali con la Repubblica Ceca.