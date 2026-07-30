Tonali, la verità sul trasferimento record al Tottenham: il ruolo di De Zerbi. Perché la Juventus non è mai stata un’opzione

Il centrocampista del Newcastle comincia una nuova avventura con la maglia degli Spurs e rivela che il ritorno in Italia era impraticabile: “Impossibile da un punto di vista economico”

Sandro Tonali comincia una nuova avventura, quella con la maglia del Tottenham dopo aver conquistato la Premier League con il Newcastle. Un trasferimento record per il centrocampista che è passato agli Spurs per oltre 100 milioni di euro e che lo vedrà come uno dei grandi protagonisti della prossima stagione. Si è parlato a lungo anche di un possibile ritorno in Italia con la Juventus che lo ha a lungo corteggiato, ma è lo stesso ex Milan a rivelare che non è mai stata davvero un’opzione praticabile.

L’addio al Newcastle

La nuova stagione sta per cominciare con le prime amichevoli e per Sandro Tonali è anche il momento per alcune riflessioni su quello che è stato uno dei trasferimenti più discussi dell’estate. Da Sydney arrivano le prime parole come giocatore del Tottenham: “Siamo stati tre anni al Newcastle e alla fine di questi tre anni ho parlato con la mia famiglia. L’Inghilterra rappresentava la miglior soluzione possibile per la mia carriera e per la mia famiglia. Ho parlato con due squadre ma dopo 15 minuti ho capito che il Tottenham sarebbe stata la mia destinazione. Ma la cosa più importante è che fosse un affare anche per il Newcastle, li ho incontrato delle persone speciali, quando ho parlato con il mio agente gli ho detto che il club si meritava il miglior accordo possibile”.

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Il ruolo decisivo di Roberto De Zerbi

C’è tanta Italia al Tottenham con Sandro Tonali che trova Guglielmo Vicario (anche se il portiere sembra sulla lista dei partenti) e Destiny Udogie, ma soprattutto in panchina Roberto De Zerbi: “Mi ha detto che sarebbe stato un percorso duro ma anche il progetto giusto per me e per la città. Abbiamo parlato di lui e del suo lavoro ma anche della passione che mette ogni singolo momento per la squadra. Dopo due settimane di lavoro so che è tutto vero. Con Eddie Howe (che nelle ultime ore ha dato l’addio al Newcastle, ndr) ho passato tre anni fantastici. Ora ho un allenatore che lavora tantissimo sul campo, con la tattica e con la palla. E questa è una cosa che ci piace visto che siamo una squadra importante e con giocatori importanti”.

Perché la Juventus non era un’opzione

Nel corso dell’ultimo anno la possibilità di un ritorno in Italia di Sandro Tonali è stata spesso al centro delle cronache di mercato. Il centrocampista della nazionale infatti è sempre rimasto nel mirino delle formazioni della serie A con la Juventus che lo ha sempre seguito con interesse. Ma le parole dell’ex Milan rivelano che la possibilità di tornare nel nostro campionato non è mai stata un’opzione: “Era impossibile dal punto di vista economico tornare in Italia. C’è sempre una possibilità per quanto riguarda l’ingaggio, ma se non hai la possibilità di pagare per il cartellino non c’è nessuna speranza di poterti trasferire”.