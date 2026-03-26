Tonali trascina l’Italia e incorona Gattuso: “Con lui spirito vincente, dobbiamo andare al Mondiale”

Gli azzurri battono l'Irlanda del Nord e conquistano il pass per la finale. Ma non è ancora tempo di esultare: tutto il gruppo è concentrato e carico accanto al Ct.,

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il primo livello è superato. L’Italia ha trovato l’accesso alla finale playoff di qualificazione alla Coppa del Mondo che dovrà giocare fuori casa. Gli azzurri hanno battuto 2-0 l’Irlanda del Nord senza brillare dal punto di vista del gioco e dopo un primo tempo anonimo e senza reti. La squadra di Gattuso è poi venuta fuori nella ripresa trovando prima con Tonali e poi con Kean la forza di prendersi l’incontro. Di certo ha aiutato anche la passività di un avversario che forse non ci aveva mai creduto realmente.

La passione di Ringhio, felice ma critico

L’Italia ha vinto ma il Ct Rino Gattuso sceglie di essere realista nella comunicazione, raccontando il buono e il cattivo: “C’è stato da faticare, non è stato per niente facile. Ce li aspettiamo più verticali e invece sono venuti a palleggiare. Locatelli ci ha fatto schiacciare troppo indietro. Ci siamo complicati la vita. Alla fine nel secondo tempo abbiamo dato più ritmo alla partita velocizzando un po‘”.

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Nulla che non si sapesse già, comunque: “Sapevamo fosse una partita difficile – spiega il selezionatore – ma non abbiamo ancora fatto niente. Martedì sarà un’altra storia ma la tensione che sentiamo noi la sentono anche gli altri. Ci voleva una vittoria così, ringraziamo Bergamo per l’ennesima volta. Anche a fine primo tempo ci sono stati pochi fischi. Ora andiamo a giocarci la finale“.

Tonali esalta Gattuso: spirito positivo da quando c’è lui

Man of the match Sandro Tonali con il gol che ha sbloccato la partita e poi l’assist per il raddoppio di Kean. “Sembrava il replay della partita con l’Estonia sempre qui a Bergamo – racconta il centrocampista del Newcastle -. In quella circostanza avevamo creato di più. Siamo stati bravi a sfruttare i momenti. C’era un po’ di tensione nel primo tempo, col passare dei minuti siamo migliorati e dopo l’1-o eravamo più liberi mentalmente. Non abbiamo concesso nulla, siamo stati sempre concentrati. Dobbiamo essere positivi ma lo siamo sempre stati da quando è arrivato il mister: dobbiamo vincere, non abbiamo altra scelta“.

Locatelli e la posizione in campo: da lì nasce un secondo tempo migliore

Sulla stessa linea Locatelli: “Non abbiamo ancora fatto nulla, c’è un’altra partita da giocare. Sentiamo enorme disponibilità ma per noi deve essere un privilegio. Critiche di Gattuso? Si nel secondo tempo abbiamo rivisto la posizione e credo che abbiamo fatto meglio“. L’Italia ha dato la sensazione di essere squadra: “Vero, alcune volte hanno cercato di giocare ma sapevamo che tipo di partita sarebbe stata. Siamo uniti con Gattuso che è il nostro condottiero: giochiamo per lui e per il suo staff. Non ci sono alibi“. Felice anche Kean: “Sono carico, da qui prendiamo fiducia per martedì. C’è un grande gruppo, ci divertiamo e diamo tutto in campo“.