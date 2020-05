Toni bacchetta Chiellini e vuol vederlo in campo contro Balotelli

E’ tutti contro tutti ormai dopo le dure parole dette da Chiellini a Repubblica per presentare la sua autobiografia, “Io Giorgio”, in vendita da martedì. Il difensore della Juventus non ha risparmiato nessuno, scatenando un vero e proprio vespaio. Prima ha riacceso l’eterna rivalità con l’Inter affermando senza mezzi termini di “odiare” i nerazzurri, causando reazioni in serie da parte dei tifosi delle BeneAmata, poi ha bacchetatto Felipe Melo e Balotelli, etichettandoli come mele marce, sopravvalutati e quant’altro.

Le reazioni alle parole di Chiellini su Melo e Balotelli

Nessuno dei due si è tenuto le critiche, prima Felipe Melo e poi Balotelli hanno replicato a modo loro attaccando (e offendendo) Chiellini ma la cosa non è finita qui. Nel dibattito sono intervenuti addetti ai lavori, tifosi ed altri giocatori.

Toni si schiera sulla querelle tra Chiellini e Balotelli

Anche Luca Toni ha voluto dire la sua. L’ex bomber, in diretta Instagram assieme a Christian Vieri, è rimasto molto colpito (e deluso) da quello che si è scatenato: “ I libri sono particolari, quando lo scrivi devi trovare cose che facciano anche notizia. Secondo me la ragione è un po’ da tutte e due le parti”.

Per Toni ha sbagliato più Chiellini

L’ex attaccante della Nazionale ha detto: “Certo se sono cose che non gli ha mai detto in faccia non è bello. È brutto poi che certe discussioni vadano sui social, sarebbe meglio parlarsi e chiarire. Io non ho mai fatto libri perché è una cosa che non mi piace, poi si crea confusione come è successo con Chiellini adesso”.

Toni ipotizza un confronto diretto in campo tra Chiellini e Balotelli

Infine chiude così: “Da quello che ha risposto Balotelli sono cose che non si sono mai detti in faccia, bisogna capire dov’è la verità e conoscere la situazione. Poi in questo momento in cui c’è poco di cui parlare è normale che se ne parli così tanto. Sarebbe bello se ripartisse la Serie A e si ritrovassero subito contro Chiellini e Balotelli…”.

