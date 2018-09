Toni Elias soccorre Romano Fenati

Anche in Spagna il 'fattaccio' di Misano Adriatico – un episodio destinato a restare nella storia delle due ruote – è argomento di discussione. Toni Elias, al quale RAC1 ha chiesto un parere, soccorre Romano Fenati.

"E’ indifendbile per quello che ha commesso, ma stroncargli la carriera, con la rottura dei vari contratti, mi è parso fuori luogo – dice il centauro catalano -. Ha sbagliato, gli hanno dato due giornate di squalifica e mi sarei fermato qui".

"Romano è giovane e ha ancora tanto da imparare. E’ evidente che ha un problema di autocontrollo, ma è possibile dargli una mano. In molti abbiamo avuto a che fare con uno psicologo o più semplicemente con un allenatore per farci aiutare nel gestire al meglio gli impulsi che abbiamo quando siamo in sella" conclude Elias.

SPORTAL.IT | 12-09-2018 17:10