Toni: “Juve, solo una l’alternativa a Guardiola”

Per tifosi, giornalisti e opinionisti che seguono la Juventus, è arrivato il momento delle analisi e dei pronostici: chi sarà il nuovo allenatore dei bianconeri? Maurizio Sarri pare in pole position, mentre dopo le smentite del Manchester City l’ipotesi di vedere Pep Guardiola sulla panchina della Juve s’è decisamente raffreddata. Il catalano non solo il sogno dei tifosi bianconeri, ma anche l’uomo che potrebbe dare la svolta al gioco dei campioni d’Italia secondo molti addetti ai lavori.

“EREDITA’ PESANTE”. Tra loro c’è anche Luca Toni, che durante il 20° Pinocchio d’Oro all’Hotel Villa delle Rose di Pescia ha spiegato che alla Juventus serve un grande allenatore per ritrovare slancio per vincere la Champions League. “Chi sarà il prossimo tecnico della Juve? Mi aspetto sicuramente un grande nome – ha dichiarato Toni a Tuttomercatoweb – perché è andato via un grande allenatore che ha vinto. Difficile trovare uno che vinca più di Allegri. Si sono fatti tanti nomi, ma vedremo cosa sceglierà la società”.

IL VOTO DI TONI. Il campione del mondo s’è mostrato non troppo entusiasta della possibilità di vedere Sarri sulla panchina dei bianconeri ed ha poi indicato qual è, a suo parere, l’unica vera alternativa a Guardiola. “Se Sarri è un grande nome? Non lo so, dipende. È un grande nome, ma se mi chiedete chi vorrei alla Juve direi o Guardiola o Klopp”. Improbabile, però, che l’allenatore tedesco si liberi dal Liverpool dopo l’eccezionale stagione che ha visto i Reds arrivare secondi in Premier League a un soffio dal Manchester City campione e centrare la seconda finale di Champions consecutiva.

SPORTEVAI | 24-05-2019 09:42