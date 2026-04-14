Toni Nadal lancia Sinner verso il Roland Garros, avvisa Alcaraz e poi lo snobba: “Jodar colpisce più forte”

La sconfitta di Montecarlo potrebbe far sorgere qualche dubbio nella mente di Alcaraz per Toni Nadal, secondo il quale Sinner si è confermato più costante e solido emotivamente

Dopo 17 vittorie consecutive si è interrotta la striscia di successi sulla terra rossa di Carlos Alcaraz, battuto in finale a Montecarlo dal suo rivale Jannik Sinner. Una sconfitta pesante secondo Toni Nadal, che in un’intervista rilasciata al programma Radioestadio Noche ha evidenziato come questa battuta d’arresto potrebbe lasciare delle scorie nello spagnolo, soprattutto in vista del Roland Garros, dove l’azzurro invece si presenterà certamente più in fiducia, anche per un dettaglio svelato dallo zio ed ex allenatore di Rafa.

Sinner favorito per il Roland Garros? Per Toni Nadal Montecarlo è il torneo più simile

L’obiettivo dichiarato di Sinner per questa stagione è il Roland Garros, l’ultimo slam mancante al suo palmares dopo che l’hanno scorso gli è malamente sfuggito nonostante i tre match point in suo favore in finale contro Alcaraz. Se fino a pochi giorni fa il favorito sulla terra era senza dubbi lo spagnolo, dopo la finale di Montecarlo le gerarchie sono un po’ cambiate, con l’azzurro che nonostante i pochi giorni a disposizione per prepararsi al cambio di superficie e la stanchezza accumulata durante il Sunshine Double ha battuto il suo rivale con un netto 7-6 6-3 e si è finalmente sbloccato vincendo il suo primo Big Title sulla terra nel Principato, che secondo Toni Nadal è il torneo più simile proprio all’Open di Francia, anche se la distanza tra Jannik e Carlos è ancora minia “È stato un brutto risultato per Alcaraz perché Montecarlo è il torneo che più si avvicina al Roland Garros. Credo che Alcaraz abbia giocato a un ritmo che ha favorito Sinner… il divario tra i due è davvero minimo”.

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Toni Nadal: “Montecarlo potrebbe far venire qualche dubbio ad Alcaraz”

A favorire Sinner in questo periodo anche la sua maggiore costanza e solidità mentale secondo Toni, che ha evidenziato come questa sconfitta contro Jannik a Montecarlo potrebbe lasciare delle scorie nella mente di Alcaraz: “Credo che Sinner stia gestendo meglio le sue emozioni. Questo risultato potrebbe sollevare qualche dubbio per Alcaraz. Quelle conversazioni che Alcaraz ha con la sua panchina sono dovute più al nervosismo e alla frustrazione. Sinner era più costante di Alcaraz”.

Toni Nadal: “Jodar tira più forte di Alcaraz”

Alcaraz non è però l’unico giocatore che sta regalando gioie alla Spagna, che nell’ultimo periodo ha scoperto il talento del giovane Rafa Jodar, giocatore classe 2006 che circa dieci giorni fa ha conquistato il suo primo titolo ATP ed esaltato da Toni Nadal, secondo cui in un aspetto è già superiore a Carlitos: “Rafa Jódar può rappresentare un problema per qualsiasi giocatore lo affronti. Ogni volta che vedo Jódar, noto dei miglioramenti… Penso che colpisca la palla più forte di Carlos Alcaraz”.