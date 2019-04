Toni: 'Un mio ex compagno finirà ad allenare la Juve”

Interrogato da Tuttosport sul possibile scambio Dybala-Icardi tra Juventus e Inter, Luca Toni ha svelato alcuni dettagli interessanti anche riguardanti la guida tecnica dei bianconeri. Secondo il campione del mondo, infatti, prima o poi un altro grande allenatore finirà per sedere sulla panchina della Juventus: Pep Guardiola.

EX COMPAGNI. Il tecnico catalano del Manchester City è stato compagno di squadra di Toni nel Brescia, i due sono rimasti in contatto e qualche tempo fa proprio Guardiola rivelò all’ex centravanti di voler tentare, prima o poi, l’avventura in Serie A. “Lui da giocatore era già un allenatore – ha raccontato Toni – poi è stato bravo e fortunato a iniziare nel Barcellona e a confermarsi negli altri top club. Prima o poi verrà anche in Italia, mi disse che voleva tornare anche prima di andare al Manchester City”. Secondo Toni, sono due le squadre che in Italia potrebbero attirare sul serio Guardiola. “Pep me lo immagino o alla Roma, alla quale è rimasto legato, o alla Juventus, che adesso è il club numero uno”.

DECIDE ALLEGRI. Ad ogni modo, per Toni l’arrivo di Guardiola in Serie A non avverrà questa estate. “Non credo, anche se poi nel calcio può succedere di tutto”, ha spiegato l’ex azzurro. Al momento la conferma di Max Allegri è la soluzione più probabile per i bianconeri. Toni ha elogiato il lavoro dell’allenatore toscano, tuttavia ha sottolineato che 5 anni nella stessa squadra sono un periodo di tempo davvero lungo per un tecnico. In caso di addio, nessun dubbio: “Se Allegri decidesse di andar via, punterei su Pep”.

