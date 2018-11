Tony Mitchell in lutto rientra negli Stati Uniti

La Pallacanestro Cantù ha comunicato che, a seguito della perdita di un proprio caro, Tony Mitchell è stato autorizzato dalla società a fare ritorno negli Stati Uniti per partecipare ai funerali.

"Nonostante il lutto che lo aveva colpito poche ore prima, Mitchell è ugualmente sceso in campo nella serata di ieri, dimostrando grande professionalità nel match casalingo contro la VL Pesaro. La società informa di aver già provveduto alla prenotazione del volo di ritorno , al fine di consentire a coach Evgeny Pashutin di avere a disposizione il giocatore in tempo per la trasferta di Trieste , in programma domenica 25 novembre. Pallacanestro Cantù si stringe attorno al dolore del giocatore e della sua famiglia" si legge nella nota diramata dalla società brianzola.

SPORTAL.IT | 20-11-2018 14:15