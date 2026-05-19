Trentasettesima giornata di serie A 2025/26, i nostri personalissimi top e flop 11: la migliore formazione e i peggiori undici dell'ultimo turno di campionato

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Penultima chiamata per le nostre pagelline o se preferite top e flop 11 della 37sima giornata di Serie A. C’è chi l’ultima di chiamata se l’è giocata e pure male. Come la Juventus annichilita dalla Fiorentina in casa e fuori da tutto ma non dalla formazione peggiore del turno quasi tutta tinta di bianconero così come invece giallorosso roma e rossonero Milan è quella dei migliori. Sempre con un pizzico di ironia, ora che la fine del campionato e l’estate sono a un passo e vi potrete liberare di sta rubrichetta un po’ come la Vecchia Signora si è liberata delle “fatiche” Champions. Anche se in fin dei conti resta sempre solo un gioco… (o forse no) del calcio!

Top 11 trentasettesima giornata di serie A 2025/26

Meret – nell’ombra della panchina viene tirato fuori dalla naftalina e sfoggia una prestazione degna di quel portiere, uno dei tanti designati eredi di Buffon, ma che un paio di scudetti se li è appuntanti sul petto, anche se poco sponsorizzato, spesso dai suoi stessi tifosi. Bentornato.

– nell’ombra della panchina viene tirato fuori dalla naftalina e sfoggia una prestazione degna di quel portiere, uno dei tanti designati eredi di Buffon, ma che un paio di scudetti se li è appuntanti sul petto, anche se poco sponsorizzato, spesso dai suoi stessi tifosi. Bentornato. Mancini – il migliore per distacco, uno che quando sente odore di derby rende per due così come i suoi gol, una sentenza nelle stracittadine.

– il migliore per distacco, uno che quando sente odore di derby rende per due così come i suoi gol, una sentenza nelle stracittadine. Mina – per una volta sveste i panni del roccioso e provocatorio difensore per indossare quelli di goleador per regalare al Cagliari la salvezza senza se e senza ma.

– per una volta sveste i panni del roccioso e provocatorio difensore per indossare quelli di goleador per regalare al Cagliari la salvezza senza se e senza ma. Athekame – segna il gol che fa dormire sogni tranquilli ad Allegri dentro una partita finalmente di valore pari al suo talento o presunto tale.

– segna il gol che fa dormire sogni tranquilli ad Allegri dentro una partita finalmente di valore pari al suo talento o presunto tale. Pongracic – annulla Vlahovic in tutto e per tutto, l’unica volta che se lo perde ci pensa il Var ad annullare il serbo. Perfetto.

– annulla Vlahovic in tutto e per tutto, l’unica volta che se lo perde ci pensa il Var ad annullare il serbo. Perfetto. Mandragora – e cosa gli vuoi dire a uno che a Torino con la maglia viola a pochi minuti dalla fine si inventa un gol di quel genere togliendo le ragnatele dalla porta e la residua sicurezza al povero Di Gregorio

– e cosa gli vuoi dire a uno che a Torino con la maglia viola a pochi minuti dalla fine si inventa un gol di quel genere togliendo le ragnatele dalla porta e la residua sicurezza al povero Di Gregorio Mc Tominay – era un po’ che era fuori dal giro dei migliori, la classe non si discute, la forza e il resto nemmeno. Trascinatore azzurro!

– era un po’ che era fuori dal giro dei migliori, la classe non si discute, la forza e il resto nemmeno. Trascinatore azzurro! Ndour – oltre le gambe c’è di più cantano Jo Squillo e Sabrina Salerno, nel suo caro, oltre al gol tra le gambe di Di Gregorio c’è una partita solida che manda in bambola il giù sottile equilibrio del centrocampo bianconero.

– oltre le gambe c’è di più cantano Jo Squillo e Sabrina Salerno, nel suo caro, oltre al gol tra le gambe di Di Gregorio c’è una partita solida che manda in bambola il giù sottile equilibrio del centrocampo bianconero. Cheddira – si è svegliato tardi ma ora non si ferma più, dopo le lacrime per il primo gol della stagione ecco la gioia per la doppietta che ha il profumo di salvezza salentina.

– si è svegliato tardi ma ora non si ferma più, dopo le lacrime per il primo gol della stagione ecco la gioia per la doppietta che ha il profumo di salvezza salentina. Vardy – segna un gol di rapina, il 7° della sua parentesi italiana, che tiene in vita la Cremonese. Eterno.

– segna un gol di rapina, il 7° della sua parentesi italiana, che tiene in vita la Cremonese. Eterno. Nkunku – parafrasando Flavio Tranquillo nel basket, “subisce il fallo e segna il rigore che avvicina il Milan alla Champions, decisivo quando era importante esserlo per la piega che aveva preso questo finale di stagione rossonero.

Top flop Allenatori Serie A

FLOP SPALLETTI – prima il Verona, poi la Fiorentina, la sua Juventus rovina tutto sul più bello e non si capisce come abbia fatto a farsi pietrificare dalla pressione di giocare in casa due partite con proprio contro Barcellona e Paris St Germain per conquistare i punti necessari per la Champions League. Certo, i giocatori non sono il massimo e se li è ritrovati in corso d’opera ma fare qualcosa più di un punto nelle partite di cui sopra era auspicabile oltre che non proibitivo.

– prima il Verona, poi la Fiorentina, la sua Juventus rovina tutto sul più bello e non si capisce come abbia fatto a farsi pietrificare dalla pressione di giocare in casa due partite con proprio contro Barcellona e Paris St Germain per conquistare i punti necessari per la Champions League. Certo, i giocatori non sono il massimo e se li è ritrovati in corso d’opera ma fare qualcosa più di un punto nelle partite di cui sopra era auspicabile oltre che non proibitivo. TOP GASPERINI – battere la Lazio di questi tempi non è propriamente un’impresa da derby indimenticabile ma il Gasp ha il merito di averci creduto, di aver raddrizzato la barca quando sembrava affondare e di aver, in un certo senso, convinto la società a puntare su di lui “giubilando” il buon vecchio Ranieri. Insomma un all-in che per ora ha ampiamente ripagato.

Flop 11 Serie A, 37° turno: c’è tanta Juve

Di Gregorio, Cambiaso, Wesley, Edmundsson e Bremer; Amorin, Thuram e Rovella, Nzola, Cancellieri e Vlahovic.