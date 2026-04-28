Dallo “scempio” di Milan-Juve alle goleade del lunedì tra Cagliari e Roma, ecco a voi le nostre pagelline, top e flop 11 della 34sima giornata di Serie A, sempre con la giusta cattiveria e un pizzico di ironia, né di più né di meno in primavera quando tutto si risveglia, la natura e pure un po’ di cattiveria latente. Anche se resta sempre solo un gioco… (o forse no) del calcio!
- Top 11 trentaquattresima giornata di serie A 2025/26
- Top flop Allenatori Serie A
- Flop 11 Serie A, 34° turno
Top 11 trentaquattresima giornata di serie A 2025/26
- Turati – tiene la Fiorentina in bianco e consegna un altro punto importante al Sassuolo. Sempre affidabile.
- Ehizibue – sceglie il modo più spettacolare per fare il promo gol in Serie A, il povero Motta, eroe di Coppa, non vede nemmeno partire la palla
- Bisseck – segna ed è uno dei pochi dell’Inter che non si addormenta sul 2-0 anche se non servirà a molto, ma lo scudetto tanto è lì a portata di mano
- Rrahmani – torna al centro della difesa del Napoli che era stata brutalizzata dalla Lazio solo qualche giorno prima e si vede, non passa nessuno.
- Di Marco – il tassametro segna 18° assist, nessuno come lui in serie A. Non serve aggiungere altro.
- Atta – un gol di tigna e uno di opportunismo, al momento giusto nel posto giusto o viceversa se vi piace di più. Proprio come Atta, palindromo non a caso.
- El Aynaoui – prestazione di spessore ingigantita da un gol che per la Roma significa molto e pure per lui.
- De Bruyne – la classe non è acqua, o non si sciacqua come diceva Sconsolata, personaggio mitico di Anna Maria Barbera.
- Pedro – in una sola parola intramontabile, segna un gol disegnando calcio con quella parabola.
- Mendy – un pomeriggio/sera da sogno per questo ragazzotto di belle speranze che si prende Cagliari con due perle in un colpo solo.
- Malen – segna lo 0-1, ispira lo 0-2, crediamo basti così, Vero crack del mercato di gennaio.
Top flop Allenatori Serie A
- FLOP ALLEGRI e SPALLETTI – il non spettacolo offerto a San Siro val bene una menzione di disonore al di là delle trite e ritrite polemiche tra giochisti e risultatisti o come si chiamano.
- TOP CUESTA – salva il Parma con largo anticipo e si culla il piccolo crack Elphege.
Flop 11 Serie A, 34° turno
Carnesecchi Terracciano Bartesaghi, Bellanova, Joao Mario, Maleh, Akpa Akpro e Locatelli, De Ketelaere, Boga e Leao.