Trentaquatresima giornata di serie A 2025/26, la nostra top e flop 11: la migliore formazione e i peggiori undici dell'ultimo turno di campionato

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Dallo “scempio” di Milan-Juve alle goleade del lunedì tra Cagliari e Roma, ecco a voi le nostre pagelline, top e flop 11 della 34sima giornata di Serie A, sempre con la giusta cattiveria e un pizzico di ironia, né di più né di meno in primavera quando tutto si risveglia, la natura e pure un po’ di cattiveria latente. Anche se resta sempre solo un gioco… (o forse no) del calcio!

Top 11 trentaquattresima giornata di serie A 2025/26

Turati – tiene la Fiorentina in bianco e consegna un altro punto importante al Sassuolo. Sempre affidabile.

– tiene la Fiorentina in bianco e consegna un altro punto importante al Sassuolo. Sempre affidabile. Ehizibue – sceglie il modo più spettacolare per fare il promo gol in Serie A, il povero Motta, eroe di Coppa, non vede nemmeno partire la palla

– sceglie il modo più spettacolare per fare il promo gol in Serie A, il povero Motta, eroe di Coppa, non vede nemmeno partire la palla Bisseck – segna ed è uno dei pochi dell’Inter che non si addormenta sul 2-0 anche se non servirà a molto, ma lo scudetto tanto è lì a portata di mano

– segna ed è uno dei pochi dell’Inter che non si addormenta sul 2-0 anche se non servirà a molto, ma lo scudetto tanto è lì a portata di mano Rrahmani – torna al centro della difesa del Napoli che era stata brutalizzata dalla Lazio solo qualche giorno prima e si vede, non passa nessuno.

– torna al centro della difesa del Napoli che era stata brutalizzata dalla Lazio solo qualche giorno prima e si vede, non passa nessuno. Di Marco – il tassametro segna 18° assist, nessuno come lui in serie A. Non serve aggiungere altro.

– il tassametro segna 18° assist, nessuno come lui in serie A. Non serve aggiungere altro. Atta – un gol di tigna e uno di opportunismo, al momento giusto nel posto giusto o viceversa se vi piace di più. Proprio come Atta, palindromo non a caso.

– un gol di tigna e uno di opportunismo, al momento giusto nel posto giusto o viceversa se vi piace di più. Proprio come Atta, palindromo non a caso. El Aynaoui – prestazione di spessore ingigantita da un gol che per la Roma significa molto e pure per lui.

– prestazione di spessore ingigantita da un gol che per la Roma significa molto e pure per lui. De Bruyne – la classe non è acqua, o non si sciacqua come diceva Sconsolata, personaggio mitico di Anna Maria Barbera.

– la classe non è acqua, o non si sciacqua come diceva Sconsolata, personaggio mitico di Anna Maria Barbera. Pedro – in una sola parola intramontabile, segna un gol disegnando calcio con quella parabola.

– in una sola parola intramontabile, segna un gol disegnando calcio con quella parabola. Mendy – un pomeriggio/sera da sogno per questo ragazzotto di belle speranze che si prende Cagliari con due perle in un colpo solo.

– un pomeriggio/sera da sogno per questo ragazzotto di belle speranze che si prende Cagliari con due perle in un colpo solo. Malen – segna lo 0-1, ispira lo 0-2, crediamo basti così, Vero crack del mercato di gennaio.

Top flop Allenatori Serie A

FLOP ALLEGRI e SPALLETTI – il non spettacolo offerto a San Siro val bene una menzione di disonore al di là delle trite e ritrite polemiche tra giochisti e risultatisti o come si chiamano.

– il non spettacolo offerto a San Siro val bene una menzione di disonore al di là delle trite e ritrite polemiche tra giochisti e risultatisti o come si chiamano. TOP CUESTA – salva il Parma con largo anticipo e si culla il piccolo crack Elphege.

Flop 11 Serie A, 34° turno

Carnesecchi Terracciano Bartesaghi, Bellanova, Joao Mario, Maleh, Akpa Akpro e Locatelli, De Ketelaere, Boga e Leao.