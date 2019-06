Top 14, la finale è Tolosa-Clermont

Saranno lo Stade Toulousain e l'ASM Clermont Auvergne a contendersi il titolo del Top 14 2018/19 nella finale del massimo campionato francese che si giocherà allo Stade de France di Saint Denis, nella periferia di Parigi, nella serata di sabato 15 giugno.

Senza storia le due semifinali, con le due sfidanti capaci di reggere solo un tempo rispetto alle più quotate avversarie, che dalla loro avevano anche una settimana di riposo in più: il Tolosa, miglior squadra della regular season, ha infatti battuto 20-6 lo Stade Rochelais nella serata di sabato 8, mentre il Clermont ha sconfitto 33-13 il LOU Rugby nel pomeriggio di domenica 9.

Per quel che riguarda le marcature, sia il Tolosa sia il Clermont hanno superato le difese di La Rochelle e Lione con tre mete: per i rossoneri sono andati a segno Sofiane Guitoune, Sebastien Bezy e Cheslin Kolbe, mentre per i gialloblù hanno firmato una marcatura pesante Damian Penaud, Alivereti Raka e George Moala.

SPORTAL.IT | 09-06-2019 23:25