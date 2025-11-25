Top e flop 12ª giornata Serie A, la porta magica: Maignan mani d'oro, Sommer e Di Gregorio mani di burro

Dodicesima giornata di serie A 2025/26 con i nostri immancabili top e flop, le pagelle con un pizzico di cattiveria e ironia: i voti migliori e peggiori del turno di A

Ma quanto ci era mancata la seria A! Ma quanto ci era mancata la nostra rubrica che tutto il mondo ci invidia. Smaltite le imprecazioni azzurre il calcio nostrano si tinge di rosso come il pallone usato per i mesi invernali che fa tanto Natale ma anche tanto Supersantos. Rosso che si mischia col giallo e col nero, i colori di Roma e Milan che stan davanti. C’è poco rosso nel Napoli che riprende il feeling con la vittoria che invece oramai manca come il pane a questa Juventus oramai abbonata alla pareggite. Di tutto e di più nei nostri immancabili top e flop. Sempre con la giusta cattiveria e un pizzico di ironia, né di più né di meno. Che non guastano mai, ora che il Natale si avvicina. In fondo è solo un gioco… (o forse no) del calcio!

Top e Flop della dodicesima giornata di serie A 2025/26

Ahanor FLOP 5 : tutta l’Atalanta del primo tempo non gira, lui paga tanta inesperienza. Sarà per la prossima volta, ne deve mangiare di pastasciutta gli direbbero in coro Chiellini e Bonucci.

: tutta l’Atalanta del primo tempo non gira, lui paga tanta inesperienza. Sarà per la prossima volta, ne deve mangiare di pastasciutta gli direbbero in coro Chiellini e Bonucci. Guendouzi TOP 7 : tira, segna, imposta, recupera, si danna l’anima, roba da far cadere i capelli. Non a lui, però. Imprescindibile!

: tira, segna, imposta, recupera, si danna l’anima, roba da far cadere i capelli. Non a lui, però. Imprescindibile! Borrelli TOP 7,5 : due gol, così, tanto per gradire, tre in totale, per questo puntero con tanta gavetta alle spalle che finalmente si prende un po’ di luci della ribalta.

: due gol, così, tanto per gradire, tre in totale, per questo puntero con tanta gavetta alle spalle che finalmente si prende un po’ di luci della ribalta. Pellegrino TOP 8 : il giocatore che promette di rinverdire la tradizione dei grandi attaccanti argentini con la maglia del Parma. Sembra essere sulla strada giusta. Bomber!

: il giocatore che promette di rinverdire la tradizione dei grandi attaccanti argentini con la maglia del Parma. Sembra essere sulla strada giusta. Bomber! Pobega TOP 8,5: non ha proprio tutti i canoni adatti per la nostra rubrica “all’improvviso uno sconosciuto” ma detto tra noi chi l’avrebbe mai detto che l’ex Milan avrebbe tirato fuori una doppietta dal cilindro. Sensazionale.

non ha proprio tutti i canoni adatti per la nostra rubrica “all’improvviso uno sconosciuto” ma detto tra noi chi l’avrebbe mai detto che l’ex Milan avrebbe tirato fuori una doppietta dal cilindro. Sensazionale. Neres e Noa Lang TOP 7,5 : Conte aveva bisogno che in emergenza il cast di supporto facesse la sua parte, che gli altri attaccanti facessero gol. Detto, fatto. Basta chiedere.

: Conte aveva bisogno che in emergenza il cast di supporto facesse la sua parte, che gli altri attaccanti facessero gol. Detto, fatto. Basta chiedere. Addai TOP 8 : fai il fenomeno sotto la Mole, una doppietta nella cinquina comasca. Abbiamo scritto fenomeno? Eddai su non esageriamo. Stupido gioco di parole, non lo facciamo più, promesso.

: fai il fenomeno sotto la Mole, una doppietta nella cinquina comasca. Abbiamo scritto fenomeno? Eddai su non esageriamo. Stupido gioco di parole, non lo facciamo più, promesso. Paleari TOP 8 :

: Vlahovis FLOP 5 : gioia e dolore di una Juve che non ingrana. Compie due genialate su Pablo Marì ma nella prima ci pensa il Var, poi è lui stesso a vanificare quanto di buono poco prima. Incompiuto!

: gioia e dolore di una Juve che non ingrana. Compie due genialate su Pablo Marì ma nella prima ci pensa il Var, poi è lui stesso a vanificare quanto di buono poco prima. Incompiuto! Pablo Marì FLOP 4,5 : ringraziasse il Var e Vlahovic che lo hanno salvato da una doppia figuraccia.

: ringraziasse il Var e Vlahovic che lo hanno salvato da una doppia figuraccia. Wesley e Soulè TOP 7,5 : trascinano la Roma a Cremano e la tengono lì dove si respira l’aria buona come le loro giocate decisive e piene di fantasia.

: trascinano la Roma a Cremano e la tengono lì dove si respira l’aria buona come le loro giocate decisive e piene di fantasia. Rabiot TOP 7,5: torna lui e il Milan gira, sarà un caso?

Top flop Allenatori

FLOP SPALLETTI – in un mese solo una fiammata, Cremona, poi un motivo “andante ma non troppo” ancora meno “allegro”. La Juve non carbura e lui fatica a imporre lo Spalletti-Ball, sia in campo che fuori. Ma quanto è difficile far rendere sta squadra.

– in un mese solo una fiammata, Cremona, poi un motivo “andante ma non troppo” ancora meno “allegro”. La Juve non carbura e lui fatica a imporre lo Spalletti-Ball, sia in campo che fuori. Ma quanto è difficile far rendere sta squadra. TOP GASPERINI e ITALIANO – la classe non è acqua, Roma e Bologna volano giocando bene. Merito anche e soprattutto di sti due qua, per molti allenatori di provincia che invece mandano come pochi la classe operaia in paradiso.

Supertop 12ª giornata: Maignan, 9!

Supertop e superflop ristretti alla cerchia dei portieri. Magic Mike è riuscito con quel posizionamento assurdo, alla Grobbelaar e Dudek fate voi, a ipnotizzare un tira rigori professionista come Calhanoglu. Parata decisiva così come quelle su Thuram e compagnia. La differenza nel derby l’hanno fatta i portieri.

Superflop 12° turno: Sommer e Di Gregorio, 4!

Appunto. Quello che ha fatto Maignan non l’ha fatto certo Sommer incerto sul tiro da fuori che ha portato Pulisic al tapin vincente. Non è la prima volta che lo svizzero si fa beffare dalla distanza, vedi due delle 4 reti prese dalla Juve. Ecco, i bianconeri appunto, il buon Di Gregorio, al netto della staffilata di Mandragora non sembra irreprensibile. Serataccia per entrambi.