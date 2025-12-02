Top e flop 13ª giornata Serie A: pazzi di Nico Paz e Yildiz, Zaniolo che non t'aspetti

Roma è caduta, Allegri e Conte hanno riconquistato il primato! La Serie A ha cambiato la propria testa della classifica, passaggio a vuoto per Gasp e la sua banda giallorossa, proprio il Napoli si è ripreso la vetta affiancando il Milan che ha vinto col cuore in gola anzi sul… Collu. Eh vabbè cominciamo così il racconto dei nostri immancabili top e flop. Sempre con la giusta cattiveria e un pizzico di ironia, né di più né di meno. Che non guastano mai, ora che il Natale si avvicina. In fondo è solo un gioco… (o forse no) del calcio!
- Top e Flop della tredicesima giornata di serie A 2025/26
- Top flop Allenatori
- Supertop 12ª giornata: Nico Paz e Yildiz, il futuro sono loro 9!
- Superflop 12° turno: la Fiorentina, allo sbando 3!
Top e Flop della tredicesima giornata di serie A 2025/26
- Kostic FLOP 5: dopo un filotto di ottime prestazioni canna con la gara col Cagliari avendo sulla coscienza il gol del vantaggio isolano, a Yildiz deve fare un bel regalo di Natale.
- Berisha TOP 7: nel match all’ora di pranzo apparecchia la tavola con due assist perchè nel calcio bisogna anche sapere “servire”.
- Zaniolo TOP 7,5: oh questo non si ferma più. Ecco, finalmente una buona notizia da Nicolò. Vai, non fermarti. Continua così.
- Colombo TOP 7: vedi Zaniolo, si è sbloccato e grazie a De Rossi sembra aver ritrovato la verve dei tempi migliori, Danielino ringrazia.
- Lautaro TOP 8,5: quando non segna tutti a preoccuparsi e a pensare che in fin dei conti non sia tutto gran puntero, poi invece El Toro si sveglia e carica difese e critiche, a suon di gol. Chiedere la malcapitato Pisa.
- Neres TOP 7,5: Conte aveva bisogno che in emergenza il cast di supporto facesse la sua parte, che gli altri attaccanti facessero gol. Detto, fatto. Basta chiedere.
- Vardy TOP 8: 38 anni e non sentirli, se per fare festa e bere un bel boccale di birra serve fare gol, lui c’è sempre. Per i gol e per la birra.
- Casale FLOP 4: non ci capisce niente o quasi con gli attaccati della Cremonese che arrivano da tutte le parti.
- Ferguson FLOP 4,5: nella Roma che non tira quasi mai in porta lui è quello che non la becca mai, figurarsi prova a segnare.
- De Ketelaere TOP 7,5: in una sola parola, è ovunque!
- MAignan TOP 7,5: momento d’oro, mani d’oro, un ragazzo e un portiere d’oro!
Top flop Allenatori
- FLOP ZANETTI – il suo Verona non ha spunto, brillantezza, zero vittorie, come la Fiorentina e la situazione che comincia a farsi preoccupante così come il panettone che si allontana. E dire che lui sta proprio a Verona…
- TOP ALLEGRI e CONTE – come si dice, il classico non muore mai. E loro, che sono due vincenti per natura si son messi lì davanti a dettare il passo. Non senza problemi Napoli e Milan mirano al sodo, massimo risultato, a volte, col minimo sforzo e fa nulla se in conferenza stampa o in panchina si fa un po’ di show. Menzione d’onore per Davide Nicola: la sua Cremone è un capolavoro!
Supertop 12ª giornata: Nico Paz e Yildiz, il futuro sono loro 9!
La bella gioventù del calcio, la carta d’identità dalla loro parte, il futuro davanti. Il turco chiude una gran settimana tra Champions e la doppietta al Cagliari, rinato. Il comasco non era mai calato, trascina la squadra con giocate degne di un domani reale, anzi Real.
Superflop 12° turno: la Fiorentina, allo sbando 3!
Non è la prima volta, ma è l’ultima. Nel senso della classifica, una squadra, dei giocatori che hanno paura anche della loro stessa ombra. Occhio che più passano le giornate e più è difficile uscire da quelle posizioni, anche se hai giocatori nazionali o cambi dieci allenatori.