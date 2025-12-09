Top e flop 14ª giornata Serie A: Pulisic febbre da cavallo, Cabal ha il mal di Neres, Hermoso-Folorunsho come bimbi

Quattordicesima giornata di serie A 2025/26 con i nostri immancabili top e flop, le pagelle con un pizzico di cattiveria e ironia: i voti migliori e peggiori del turno di A

Milan e Napoli, come una volta, i tempi di Van Basten e Maradona, eppure oggi ci sono Pulisic e Hojlund a far stare davanti rossoneri e azzurri in una serie A che vede cedere ancora una volta la Roma di Gasp senza più gas che sembra avere, eccome l’Inter. Si sgonfia invece l’onda, davvero poco d’urto, dell’arrivo di Spalletti alla Juve. Eh vabbè cominciamo così il racconto dei nostri immancabili top e flop. Sempre con la giusta cattiveria e un pizzico di ironia, né di più né di meno. Che non guastano mai, ora che il Natale si avvicina. In fondo è solo un gioco… (o forse no) del calcio!

Top e Flop della quattordicesima giornata di serie A 2025/26

Mandragora-Kean FLOP 5 : il siparietto sul rigore da tirare, in un momento come quello che sta passando la Fiorentina, anche no.

: il siparietto sul rigore da tirare, in un momento come quello che sta passando la Fiorentina, anche no. Hojlund TOP 8,5 : da solo distrugge le pochissime sicurezze della Juve e della sua difesa. Mica male come “last minute” post ko di Lukaku.

: da solo distrugge le pochissime sicurezze della Juve e della sua difesa. Mica male come “last minute” post ko di Lukaku. Rabiot TOP 7,5 : mancava solo il gol come ciliegina sulla torta alla sua stagione al Milan. Tac, fatto! E che gol!

: mancava solo il gol come ciliegina sulla torta alla sua stagione al Milan. Tac, fatto! E che gol! Neres TOP 8 : fa impazzire chiunque della Juve provi a metterci una toppa da quella parte, i due gol partono dai suoi piedi. Altro segnale della profondità della rosa che ha Conte dalla sua parte.

: fa impazzire chiunque della Juve provi a metterci una toppa da quella parte, i due gol partono dai suoi piedi. Altro segnale della profondità della rosa che ha Conte dalla sua parte. Lautaro-Thuram TOP 7: Bentornata alla TuLa! A Chivu piace questo voto.

Bentornata alla TuLa! A Chivu piace questo voto. Sanabria TOP 7 : e siccome siamo in tema di ‘bentornati’ lui non segnava da un bel po’, Bentornato pure a lui!

: e siccome siamo in tema di ‘bentornati’ lui non segnava da un bel po’, Bentornato pure a lui! Nzola FLOP 5 : non incide mai, per di più anche lesivo per la manovra, giornataccia.

: non incide mai, per di più anche lesivo per la manovra, giornataccia. Cabal FLOP 4 : non ci capisce niente o quasi soprattutto con Neres, disorientato! Ma anche Kelly non gli è da meno.

: non ci capisce niente o quasi soprattutto con Neres, disorientato! Ma anche non gli è da meno. Gila FLOP 4,5 : vuoi mettere la soddisfazione di dire all’arbitro di essere “scarso” ma è una cosa brutta a dire e a fare, per di più in faccia, togliersi le soddisfazioni costa: rosso e squalifica.

: vuoi mettere la soddisfazione di dire all’arbitro di essere “scarso” ma è una cosa brutta a dire e a fare, per di più in faccia, togliersi le soddisfazioni costa: rosso e squalifica. Ravaglia TOP 7,5: un muro, quasi invalicabile, per la Lazio: paratutto!

Top flop Allenatori

FLOP SPALLETTI – diciamo che non è facile l’allenatore della Juventus di questi tempi. Spallettone doveva rivoluzionare tutto ma l’unica rivoluzione che ha fatto, quella in attacco, col Napoli, è sembrata più una mossa per non prenderle che una cosa propositiva. Detto questo non è in una grande situazione e l’impressione che senza Bremer e Vlahovic sia anche più dura.

– diciamo che non è facile l’allenatore della Juventus di questi tempi. Spallettone doveva rivoluzionare tutto ma l’unica rivoluzione che ha fatto, quella in attacco, col Napoli, è sembrata più una mossa per non prenderle che una cosa propositiva. Detto questo non è in una grande situazione e l’impressione che senza Bremer e Vlahovic sia anche più dura. TOP DE ROSSI – ecco uno che una mezza rivoluzione l’ha fatta e ne sta cogliendo i primi frutti, il Grifone è tornato a volare soprattutto grazie alla sua venuta.

Supertop 14ª giornata: Pulisic tra febbre e gol, 10!

Ha segnato in proporzione alla linea di mercurio del suo termometro. Cambia letteralmente la partita col suo ingresso. Giocatore impressionante per impatto, dall’inizio o a gara in corso.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Superflop 14° turno: Folorunsho ed Hermoso, pessimi 0!

Come due ragazzini delle scuole medie si insultano le rispettive madri con gesti apotropaici, una scena davvero triste e miserevole.