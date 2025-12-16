Top e flop 15ª giornata Serie A: Lautaro Toro scatenato, Gudmundsson e Hojlund errori fatali

Quattordicesima giornata di serie A 2025/26 con i nostri immancabili top e flop, le pagelle con un pizzico di cattiveria e ironia: i voti migliori e peggiori del turno di A

Inter davanti e dietro tutti quanti. Prima o poi doveva succedere. La squadra più forte del campionato, almeno sulla carta, si prende la vetta. Eh sì che gli interisti sono autorizzati a fare gli scongiuri. Finora il primato ha portato un po’ male a tutti, Napoli e Milan che si sono fermati a sto giro, la Roma la scorsa settimana. E si rivede dalla parti alte la Juventus che spuntata come pochi trova un Cabal vincente a Bologna. Lo ritroveremo sicuramente nei nostri immancabili top e flop. Sempre con la giusta cattiveria e un pizzico di ironia, né di più né di meno. Che non guastano mai, ora che il Natale è alle porte. In fondo è solo un gioco… (o forse no) del calcio!

Top e Flop della quindicesima giornata di serie A 2025/26

Nico Paz FLOP 5 : per una sera stona, non tiene il ritmo, sempre fuori tempo, manca gli accordi. Insomma se fosse una chitarra sarebbe “scordato”.

: per una sera stona, non tiene il ritmo, sempre fuori tempo, manca gli accordi. Insomma se fosse una chitarra sarebbe “scordato”. Wesley TOP 7,5 : non c’è due senza tre, aspettiamo il 4 che vien da se proprio come questo trottolino pieno di qualità ancora una volta messa a servizio della Roma e del Gasp.

: non c’è due senza tre, aspettiamo il 4 che vien da se proprio come questo trottolino pieno di qualità ancora una volta messa a servizio della Roma e del Gasp. Cabal TOP 7 : la zuccata vincente è la sua, quella che può fare tutta la differenza del mondo per questa Juventus alla ricerca di se stessa. Tempo di inserimento perfetto e un grazie alla difesa a presepe del Bologna.

: la zuccata vincente è la sua, quella che può fare tutta la differenza del mondo per questa Juventus alla ricerca di se stessa. Tempo di inserimento perfetto e un grazie alla difesa a presepe del Bologna. Ekkelenkamp 7 TOP 8 : solo il gol meriterebbe questo voto, di contorno c’è tutta la prestazione, sua e dell’Udinese.

: solo il gol meriterebbe questo voto, di contorno c’è tutta la prestazione, sua e dell’Udinese. Orban TOP 8: Baroni lo mette in panca, lui si carica e quando entra dopo mezz’ora fa la differenza facendo i lividi alla viola!

Baroni lo mette in panca, lui si carica e quando entra dopo mezz’ora fa la differenza facendo i lividi alla viola! Bartesaghi TOP 8 : piccoli campioni crescono e Dio sa quanto il calcio italiano ne abbia bisogno, pomerigigo speciale per lui, giovanissimo che segna non uno ma ben due gol con due inserimenti precisi. E’ nata una stella? Speriamo.

: piccoli campioni crescono e Dio sa quanto il calcio italiano ne abbia bisogno, pomerigigo speciale per lui, giovanissimo che segna non uno ma ben due gol con due inserimenti precisi. E’ nata una stella? Speriamo. David FLOP 5 : non segna e fin qui niente di nuovo, ma è pure dannoso per tutta la manovra bianconera, non ne azzecca una, a differenza di Openda TOP 7 : entrato forte, voglioso che si è guadagnato il rosso e sfiorato il gol più di qualche volta, serve un mirino.

: non segna e fin qui niente di nuovo, ma è pure dannoso per tutta la manovra bianconera, non ne azzecca una, a differenza di : entrato forte, voglioso che si è guadagnato il rosso e sfiorato il gol più di qualche volta, serve un mirino. Gudmundsson FLOP 4,5 : il suo erroraccio nel finale quando cerca l’assist invece di tirare è lo specchio di una Fiorentina che ha paura della sua stessa ombra.

: il suo erroraccio nel finale quando cerca l’assist invece di tirare è lo specchio di una Fiorentina che ha paura della sua stessa ombra. Scamacca TOP 7,5: doppietta decisiva: se si sblocca è una buona notizia per l’Atalanta e l’Italia.

Top flop Allenatori

FLOP ALLEGRI – ci risiamo, altro mezzo passo falso, e così non che non può andare. Che senso ha battere Inter, Napoli e Roma se poi ti fai male con Cremonese, Pisa, Sassuolo. C’è un controsenso che trova risposta nella mancanza cronica di un attaccante che la butti dentro, con o senza Leao. Urge un puntero.

– ci risiamo, altro mezzo passo falso, e così non che non può andare. Che senso ha battere Inter, Napoli e Roma se poi ti fai male con Cremonese, Pisa, Sassuolo. C’è un controsenso che trova risposta nella mancanza cronica di un attaccante che la butti dentro, con o senza Leao. Urge un puntero. TOP CHIVU – arrivato tra mille dubbi, come seconda o terza scelta, ci ha messo due mesi, anche meno, a prendersi l’Inter e la testa della classifica. E con quella squadra e quell’attaccante, il rischio è che non la molli più fino a maggio, al netto della Supercoppa di mezzo, primo obiettivo stagionale.

Supertop 15ª giornata: Lautaro, El Toro è tornato!

Non si ferma più, proprio come un toro scatenato. E non che non parliamo di corrida, anzi la corrida, quella che piace a noi, la fa lui con le difese avversarie incornando a destra e a manca. Due gol qui, un gol là, sempre pesante, mai decisivo come in questo momento. Per distacco l’attaccante più forte di questa serie A. Forse anche l’unico di un certo livello.

Superflop 15° turno: Hojlund e mezzo Napoli Conte compreso

Difficile scegliere il peggiore degli azzurri scesi in campo a Udine. Una bella lotta, quella che è mancata contro l’Udinese. In testa l’allenatore stavolta incapace di dare quella verve necessaria a ricaricare le pile dopo la Champions, secondo ko di fila e campanello d’allarme che risuona. Emblematico il gol divorato da Hojlund, l’eroe contro la Juve, sotto porta.