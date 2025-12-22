Top e flop 16ª giornata Serie A mezzo servizio: Okoye, Leali e la fretta del Natale e Bremer fa il Grinch

Sedicesima giornata di serie A 2025/26 con i nostri immancabili top e flop, le pagelle con un pizzico di cattiveria e ironia: i voti migliori e peggiori del turno di A

C’è la Supercoppa di mezzo e allora turno monco in Serie A. Tranquilli non dimezzeremo i nostri voti anche se Okoye e Leali hanno pensato di accelerare i tempi di uscita dal campo manco avessero il pranzo di Natale già in testa. Quella che forse ha la Juventus unica big a vincere anche perchè l’unica in campo vittoriosa nello scontro diretto con la Roma per la gioia di Conceicao, Openda e Spalletti. In una giornata in cui la Fiorentina ha visto la prima vittoria della stagione, miglior regalo di Natale non poteva esserci. La ritroveremo sicuramente nei nostri immancabili top e flop. Sempre con la giusta cattiveria e un pizzico di ironia, né di più né di meno. Che non guastano mai, ora che siamo sotto l’albero e l’anno è quasi finito. In fondo è solo un gioco… (o forse no) del calcio! E tanti auguri!

Top e Flop della sedicesima giornata di serie A 2025/26

Dybala e Soulè FLOP 5 : era la serata per far venire qualche altro rimpianto al loro “ex” Stadium ed invece si sono sciolti come neve al… Soulè!

: era la serata per far venire qualche altro rimpianto al loro “ex” Stadium ed invece si sono sciolti come neve al… Soulè! Bremer TOP 7,5 : c’è una Juve con e senza di lui, la Juve con lui è decisamente più forte e prende meno gol, non a caso, esce e segna Baldanzi. Un caso?

: c’è una Juve con e senza di lui, la Juve con lui è decisamente più forte e prende meno gol, non a caso, esce e segna Baldanzi. Un caso? Openda TOP 7 : uno dei tanti rinati sotto la cura di Spalletti, buono in coppa, propositivo a Bologna nel finale, decisivo con la Roma. Ritrovato.

: uno dei tanti rinati sotto la cura di Spalletti, buono in coppa, propositivo a Bologna nel finale, decisivo con la Roma. Ritrovato. Canestrelli FLOP5 :Si perde Folorunsho in occasione del gol del pari poi rischia grosso facendosi sorprendere alle spalle da Gaetano

:Si perde Folorunsho in occasione del gol del pari poi rischia grosso facendosi sorprendere alle spalle da Gaetano Norton-Cuffy e Sommariva FLOP 5: gioie e dolori di De Rossi perchè fanno una partita buona, buonissima al 99% ma sbagliano il dettaglio, l’episodio che li condanna. Il primo si fa uncellare da Maldini scatenando l’espulsione poi di Leali, il secondo esce a farfalla sulla testa di Hien che segna allo scadere il gol dell’Atalanta. Peccato.

gioie e dolori di De Rossi perchè fanno una partita buona, buonissima al 99% ma sbagliano il dettaglio, l’episodio che li condanna. Il primo si fa uncellare da Maldini scatenando l’espulsione poi di Leali, il secondo esce a farfalla sulla testa di Hien che segna allo scadere il gol dell’Atalanta. Peccato. Doig FLOP 4: randella a destra e a manca, provoca un rigore e un altro ci prova ma non viene “accontentato”. Deleterio.

Top flop Allenatori

FLOP GASPERINI – due inciampi nelle ultime due partite, dal sogno scudetto al fiato sul collo da parte della Juve che pare aver messo la freccia del sorpasso per il 4° posto. Gasp continua a lamentarsi, che siano finiti i miracoli dell’uomo dei miracoli?

– due inciampi nelle ultime due partite, dal sogno scudetto al fiato sul collo da parte della Juve che pare aver messo la freccia del sorpasso per il 4° posto. Gasp continua a lamentarsi, che siano finiti i miracoli dell’uomo dei miracoli? TOP SPALLETTI – sembra aver trovato il bandolo della matassa o almeno aver cominciato a far girare le cose come devono in casa Juve: due vittorie pesanti, due scontri diretti, un buon gioco e un buon atteggiamento riesumando Openda e ritrovando Bremer. Non male.

Supertop 16ª giornata: la Fiorentina

Che sia di buon auspicio, non si sa. Intanto la “prima” è arrivata come un dono sotto l’albero di Natale. Si spera per i viola la prima di una lunga serie necessaria per salvare il posto in serie A. E’ vero che l’Udinese e Okoye ci han messo tanto del loro per facilitare le cose ma ritrovare i gol di Kean e Gudmundsson è stato importante dal punto di vista psicologico oltre che di classifica. Avanti così.

Superflop 16° turno: Leali e Okoye e il Natale in anticipo

Prede di un raptus natalizio che ha colpito i portieri ma solo loro due. La fretta si sa è cattiva consigliera e forse loro ne avevano, di andar via prima, di unirsi ai parenti per il pranzo di Natale. Non c’è altra spiegazione per quello che hanno fatto perchè a volte, specie nel calcio moderno, è forse meglio prendere un gol giocando 85 minuti in 11 vs 11 che restare 0-0 ma dovendo giocare gli stessi 85′ in inferiorità numerica. Imparassero da Ceccherini che il rosso se lo è beccato per giusta causa in zona Cesarini portando a casa un punto con la sua Cremonese.