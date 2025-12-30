Top e flop 17ª giornata Serie A: Hojlund finisce coi botti, Nkunku non previsto, Djimsiti e Samardzic sgraziati

Diciasettesimo giornata di serie A 2025/26 con i nostri immancabili top e flop, le pagelle con un pizzico di cattiveria e ironia: i voti migliori e peggiori del turno di A

Inter, Milan, Napoli, Roma e Juventus. In rigoroso ordine di classifica, al netto dei recuperi. Il turno di fine anno ha sorriso alle 5 sorelle, tutte vincenti, in modo abbastanza perentorio. E se Hojlund ha proprio deciso di trascinare il Napoli del trascinatore Conte c’è chi come Nkunku si prende per la prima volta la scena, un po’ inatteso oramai. Li ritroveremo sicuramente nei nostri immancabili top e flop.

Compreso il solito Lautaro Martinez e suo malgrado quel Samardzic che con Djimsiti ha condannato l’Atalanta. E poi c’è la Juve ultima a prendere il vagone del treno scudetto sull’asse tutta fantasia Zhegrova–Yildiz. Sempre con la giusta cattiveria e un pizzico di ironia, né di più né di meno. Che non guastano mai, ora che siamo sotto l’albero e l’anno è quasi finito. In fondo è solo un gioco… (o forse no) del calcio! E tanti auguri!

Top e Flop della diciassetesima giornata di serie A 2025/26

Malinovskyi FLOP 4.5 – Sbaglia tanto, praticamente tutto, e spalanca un’autostrada a Soulé nell’azione del 3-0. Assurdo quel retropassaggio.

Soulè TOP 7,5 : Segna e fa segnare, ci sono serata in cui è quasi immarcabile, lunedì era una di quelle.

: Segna e fa segnare, ci sono serata in cui è quasi immarcabile, lunedì era una di quelle. Pio Esposito TOP 7 : se ne parla tanto, a volte troppo, tra esagerazioni, meme e sfottò. Eppure il ragazzo entra, prende palla e serve a Lautaro (implacabile, TOP 7,5 ) un altro gol all’Atalanta, di quelli pesanti, da mettere nella collezione.

: se ne parla tanto, a volte troppo, tra esagerazioni, meme e sfottò. Eppure il ragazzo entra, prende palla e serve a (implacabile, ) un altro gol all’Atalanta, di quelli pesanti, da mettere nella collezione. Ravaglia FLOP 5 : i tempi dei miracoli sembra svanito, in un attimo, quello che serve a Muharemovic TOP 7 a metterla nel sacco beffandolo, lui sì, una delle sorprese di fine 2025 con la rete che vale un punto prezioso.

: i tempi dei miracoli sembra svanito, in un attimo, quello che serve a a metterla nel sacco beffandolo, lui sì, una delle sorprese di fine 2025 con la rete che vale un punto prezioso. Pulisic TOP 8: inutile pure dirlo, giocatore superiore. Un po’ come Modric TOP 7 : marziano!

inutile pure dirlo, giocatore superiore. Un po’ come : marziano! Nkunku TOP 7,5 : all’improvviso uno sconosciuto, stavolta è lui. Gli è bastato avvistare Fullkrug aggirarsi per Milanello per drizzare le antenne e risvegliarsi. La maglia da titolare per ora è la sua, salvo ripensamenti futuro del nuovo anno.

: all’improvviso uno sconosciuto, stavolta è lui. Gli è bastato avvistare Fullkrug aggirarsi per Milanello per drizzare le antenne e risvegliarsi. La maglia da titolare per ora è la sua, salvo ripensamenti futuro del nuovo anno. Zhegrova TOP 7 : cambia la partita, ancora una volta. Giocatore “strano”, ancora si deve capire la sua autonomia e il suo valore effettiva, sulla fantasia non ci sono dubbi.

: cambia la partita, ancora una volta. Giocatore “strano”, ancora si deve capire la sua autonomia e il suo valore effettiva, sulla fantasia non ci sono dubbi. Kalulu TOP 7,5: utile, utilissimo, stavolta pure decisivo. Ci sarà un motivo se Spalletti, e chi prima di lui, non vi rinuncia mai.

Top flop Allenatori

FLOP DE ROSSI – il suo Genoa risente ancor di più dell’emozione del suo allenatore nel tornare a casa ed infatti ancora tramortito e con gli occhi lucidi prende tre pappine in mezz’ora. Partita finita praticamente mai iniziata.

– il suo Genoa risente ancor di più dell’emozione del suo allenatore nel tornare a casa ed infatti ancora tramortito e con gli occhi lucidi prende tre pappine in mezz’ora. Partita finita praticamente mai iniziata. TOP CUESTA – stavolta niente top agli allenatori big anche perchè han vinto tutti (menzione d’onore per Conte che in settimana ha vinto la Supercoppa però ci sta). Per Carlos e il suo Parma, beccare la pur malandata Fiorentina nella settimana della ritrovata vittoria con l’Udinese era un pericolo, superato brillantemente.

Supertop 16ª giornata: Hojlund, devastante

Ci ripetiamo senz’altro, ma è difficile trovare altri termini per definire questo attaccante, arrivato last minute per sostituire Lukaku ma che ora è diventato imprescindibile per Napoli e per Conte. Sente il gol, la porta, fa spazio, come pochi. Completo!

Superflop 16° turno: Djimsiti e Samardzic , la Dea bendata sbatte

Per spezzare l’equilibrio come quello di Atalanta-Inter basta poco. Tipo che un difensore si addormenti con la palla tra i piedi o che un centrocampista offensivo si addormenti davanti alla porta quando gli arriva un pallone che chiede solo di essere scaraventato in rete. Ecco la differenza tra le due squadre nerazzurre sta tutta qua: Djimsiti e Samardzic giocavano per l’Atalanta.