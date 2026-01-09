Diciannovesima giornata di serie A 2025/26 con i nostri immancabili top e flop, le pagelle con un pizzico di cattiveria e ironia: i voti migliori e peggiori del turno di Aima giornata di serie A 2025/26 con i nostri immancabili top e flop, le pagelle con un pizzico di cattiveria e ironia: i voti migliori e peggiori del turno di A

Ma quanto va veloce questa serie A che non si ferma mai. Appena finito un turno ci ritroviamo a dar voti a destra e a manca per un’altra giornata che già si pensa alla prossima. Ah come sono lontani già i tempi del Natale ma forse non l’hanno pensata così il Napoli e il Milan che hanno regalato un punto al Verona e al Genoa ma soprattutto due punti di vantaggio all’implacabile Inter. Protagonisti nel bene e nel male, come Vardy, David, Fofana, Fagioli e chi più ne ha ne metta. Li ritroveremo tutto o quasi sicuramente nei nostri immancabili top e flop. Sempre con la giusta cattiveria e un pizzico di ironia, né di più né di meno. Che non guastano mai, ora che Natale è finito. In fondo è solo un gioco… (o forse no) del calcio! E tanti auguri!

Top e Flop della diciannovesima giornata di serie A 2025/26

Muharemovic FLOP 5 – certo che deviare nella propria porta un crossaccio pronti via della partita contro la tua ex squadra non è il modo migliore per iniziare la partita. Sconsolato!

– certo che deviare nella propria porta un crossaccio pronti via della partita contro la tua ex squadra non è il modo migliore per iniziare la partita. Sconsolato! Fagioli TOP 7,5 : più che l’assist a Gosens che è nelle sue corde ed è strano che certe giocate non le avesse ancora fatte con continuità, è il suo essere stato un baluardo insormontabile ancor più di De Gea, per un paio di volte, forse più la salva sulla linea. Muro!

: più che l’assist a Gosens che è nelle sue corde ed è strano che certe giocate non le avesse ancora fatte con continuità, è il suo essere stato un baluardo insormontabile ancor più di De Gea, per un paio di volte, forse più la salva sulla linea. Muro! Montipò FLOP 5 : sempre o quasi impeccabile sui due gol beccati dal Napoli ha un bel po’ di responsabilità, in una grande serata del Verona non la sua miglior serata.

: sempre o quasi impeccabile sui due gol beccati dal Napoli ha un bel po’ di responsabilità, in una grande serata del Verona non la sua miglior serata. Ferguson e Dovbyk TOP 7: criticati, osteggiati, richiamati a volte anche dal loro stesso allenatore. Hanno risposto all’unisono, un gol ciascuno per la gioia della Roma e del Gasp. Ora serve continuità.

criticati, osteggiati, richiamati a volte anche dal loro stesso allenatore. Hanno risposto all’unisono, un gol ciascuno per la gioia della Roma e del Gasp. Ora serve continuità. Marusic e Mazzocchi FLOP 4: Come due bimbi piccoli si mettono a fare a botte in mezzo al campo per futili motivi, si direbbe in gergo di cronaca. Una lite senza quartiere ma anche senza senno. Deprecabile.

Come due bimbi piccoli si mettono a fare a botte in mezzo al campo per futili motivi, si direbbe in gergo di cronaca. Una lite senza quartiere ma anche senza senno. Deprecabile. Butez TOP 8 : 9 clean sheet e scusate se sono pochi con la ciliegina sulla torta del rigore parato a Nzola. Ecco a voi il portiere che nessuno si aspettava protagonista assoluto in serie A.

: 9 clean sheet e scusate se sono pochi con la ciliegina sulla torta del rigore parato a Nzola. Ecco a voi il portiere che nessuno si aspettava protagonista assoluto in serie A. Vardy TOP 7 – quota 150, nessuno come lui ad una certa età se si eccettua sua maestà Ctistiano Ronaldo. In una parola sola, eterno!

– quota 150, nessuno come lui ad una certa età se si eccettua sua maestà Ctistiano Ronaldo. In una parola sola, eterno! Nzola FLOP 4 : l’altra faccia della medaglia. Aveva sbagliato un rigore prima di partire per la Coppa d’Africa, è tornato e ne ha sbagliato un altro. Vien quasi voglia di rispedirlo a casa solo per la disperazione oppure rifiutare i rigori quando c’è lui in campo. Peccato.

: l’altra faccia della medaglia. Aveva sbagliato un rigore prima di partire per la Coppa d’Africa, è tornato e ne ha sbagliato un altro. Vien quasi voglia di rispedirlo a casa solo per la disperazione oppure rifiutare i rigori quando c’è lui in campo. Peccato. Miretti TOP 7,5 : si è ripreso la Juve in punta di piedi, uno che sa fare tutto, detto dal suo stesso allenatore che lo ha immantinente tolto dal mercato.

: si è ripreso la Juve in punta di piedi, uno che sa fare tutto, detto dal suo stesso allenatore che lo ha immantinente tolto dal mercato. Krstovic TOP 8: non segnava da un po’, fu una doppietta, ha ritrovato la rete, di nuovo doppietta. Alla prossima… doppietta ma non far passare troppo tempo!

Top flop Allenatori

FLOP ITALIANO – non vince da un mese a parte la parentesi dei rigori in semifinale di Supercoppa con l’Inter. Qui Bologna, abbiamo un problema e dire che non c’è manco la Coppa di mezzo, urge un cambio di trend.

– non vince da un mese a parte la parentesi dei rigori in semifinale di Supercoppa con l’Inter. Qui Bologna, abbiamo un problema e dire che non c’è manco la Coppa di mezzo, urge un cambio di trend. TOP FABREGAS – il suo Como è sempre una bellezza, tre sberle al Lecce e una classifica che canta, 6° posto in piena zona europea a flirtare addirittura con la zona Champions, un piacere per gli occhi.

Supertop 19ª giornata: il risveglio di David

Dalla polvere all’altare, dalle stalle alle stelle. In pochi giorni si può se prima tiri un rigoraccio maldestro come pochi e poi giochi la tua migliore partita con tanto di assist e gol scaccia crisi e critiche prendendoti la più bella esultanza da parte dei compagni e dell’allenatore. Che sia l’inizio di un nuovo David come quello del Lille per intenderci?

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Superflop 19° turno: Fofana maldestro è dir poco

Una zolla maledetta o cos’altro. La scena di lui che finisce a pelle d’orso nell’area piccola su una palla che chiede solo di essere spinta in rete è comica se non avesse fatto perdere la pazienza a qualche milione di milanista sparso tra San Siro e Timbuktu. Allegri lo toglie per disperazione. Ha chiesto scusa e questo gli fa onore.