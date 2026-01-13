Ventesima giornata di serie A 2025/26 con i nostri immancabili top e flop, le pagelle con un pizzico di cattiveria e ironia: i voti migliori e peggiori del turno di Aima giornata di serie A 2025/26 con i nostri immancabili top e flop, le pagelle con un pizzico di cattiveria e ironia: i voti migliori e peggiori del turno di A

Non fai in tempo a disfare l’albero di Natale, a mettere a posto gli addobbi sicuro e tranquilli che lo scudetto sarebbe stato affare di Napoli e Inter con Milan terzo incomodo. Che ti rigiri dopo tre turni in una settimana che son diventate, o meglio tornate 5 le candidate, rientrando Roma e Juventus. Incredibile ma vero dopo il pari tra l’iracondo Conte e Chivu, Allegri piccolo con le piccole e Gasperini e Spalletti che arrivano di gran carriera. E che dire dello straripante McTominay, del rinato David ma soprattutto degli sciagurati Banda e Gaspar, Li ritroveremo tutto o quasi sicuramente nei nostri immancabili top e flop. Sempre con la giusta cattiveria e un pizzico di ironia, né di più né di meno. Che non guastano mai, ora che in pieno mercato siam tutti un po’ in fermento. In fondo è solo un gioco… (o forse no) del calcio! E tanti auguri!

Top e Flop della ventesima giornata di serie A 2025/26

Lautaro FLOP 5 – un po’ come la sua Inter che oramai incarna da capitano e da uomo simbolo canna gli scontri diretti. Si dà tanto da fare ma quaglia molto poco. Per fortuna le partite contro Juve, Napoli, Milan sono poche nell’arco di un anno. Consolazione.

– un po’ come la sua Inter che oramai incarna da capitano e da uomo simbolo canna gli scontri diretti. Si dà tanto da fare ma quaglia molto poco. Per fortuna le partite contro Juve, Napoli, Milan sono poche nell’arco di un anno. Consolazione. Calhanoglu TOP 7 : per tirare un rigore così, contro il Napoli e contro Milinkovic Savic ce ne vuole. Buca ad angolo, e che angolo!

: per tirare un rigore così, contro il Napoli e contro Milinkovic Savic ce ne vuole. Buca ad angolo, e che angolo! Bisseck FLOP 5 : ci capisce poco o nulla, il peggiore dei suoi e della partita. Serataccia.

: ci capisce poco o nulla, il peggiore dei suoi e della partita. Serataccia. McKennie TOP 7,5 : quasi due gol in un’altra serata in cui è ovunque, contrasta, fa ripartire, imposta e poi finalizza. Sembra che ce ne siano almeno tre e invece uno solo. Prendi 1 paghi 3, conviene anche averlo trattenuto a Torino.

quasi due gol in un’altra serata in cui è ovunque, contrasta, fa ripartire, imposta e poi finalizza. Sembra che ce ne siano almeno tre e invece uno solo. Prendi 1 paghi 3, conviene anche averlo trattenuto a Torino. Bernabé TOP 7,5 – Anima di questo Parma che piace, tira un sinistro sulla traversa poi suggerisce il pallone che Thiago Gabriel buttq nella sua rete e l’angolo del 2-1. Determinante.

– Anima di questo Parma che piace, tira un sinistro sulla traversa poi suggerisce il pallone che Thiago Gabriel buttq nella sua rete e l’angolo del 2-1. Determinante. David TOP 7 : il rigoraccio tirato col Lecce doveva essere la sua fine ed invece è stata la sua rinascita. Merito suo, di Spalletti e di un qualcosa che è scattato perchè dal fondo puoi solo annegare o riemergere. Ecco lui è tornato a vedere le stelle. Bravo!

: il rigoraccio tirato col Lecce doveva essere la sua fine ed invece è stata la sua rinascita. Merito suo, di Spalletti e di un qualcosa che è scattato perchè dal fondo puoi solo annegare o riemergere. Ecco lui è tornato a vedere le stelle. Bravo! Ostigard, Colombo e Malinovski TOP 7 – tutti e tre forti, tutti e tre decisivi, non sapevamo chi sceglie e così ci siamo sbrigati. Tutto per uno e uno per tutti.

– tutti e tre forti, tutti e tre decisivi, non sapevamo chi sceglie e così ci siamo sbrigati. Tutto per uno e uno per tutti. Pulisic FLOP 5 – era un cecchino, ora spara a salve. Ricaricare le armi, aggiustare la mira.

era un cecchino, ora spara a salve. Ricaricare le armi, aggiustare la mira. De Ketelaere TOP 7 : il solito artista del pallone ma che incide, un gol e un assist a referto anche a sto giro.

: il solito artista del pallone ma che incide, un gol e un assist a referto anche a sto giro. Soulè TOP 7,5: vedi sopra CDK.

Top flop Allenatori

FLOP DI FRANCESCO – c’è il fiato sul collo di una Fiorentina che sembra intravedere la luce (menzione d’onore TOP per Vanoli ) e una squadra che perde facilmente la testa così come facilmente perde le partite anche quando si ritrova in vantaggio dopo un amen. Occhio eh!

– c’è il fiato sul collo di una Fiorentina che sembra intravedere la luce (menzione d’onore TOP per ) e una squadra che perde facilmente la testa così come facilmente perde le partite anche quando si ritrova in vantaggio dopo un amen. Occhio eh! TOP SPALLETTI – ha rivoltato la Juve come un pedalino, ha riacceso David nel suo punto più basso, ha rimesso le cose a posto in una squadra da tutti considerata inadeguata ma che lui ha reso tale, squadra appunto. La classifica sorride, sarebbe primo dal suo approdo in bianconero. Altro che Tudor e Thiago Motta. Menzione d’onore per Gilardino, anche lui ha rivoltato il Genoa: 1-1 col Milan e 3-0 al Cagliari.

Supertop 20ª giornata: McTominy

Travolgente è uno dei tanti aggettivi che gli si può affibbiare, anche perchè “dominante” lo si è usato troppo volte. Il Napoli può fare a meno di tutti, tranne di lui. Attaccante aggiunto importante quasi quanto, se non di più di Hojlund e Lukaku. Sposta gli equilibri come pochi.

Superflop 20° turno: Banda e Gaspar

Lasciano il Lecce prima in 10 e poi in 9 nel momento del bisogno, delicato, col Parma in rimonta inesorabile e la classifica che comincia a offrire il fianco. Davvero uno spreco, davvero un peccato gettare alle ortiche una partita così. Raptus.