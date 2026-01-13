Non fai in tempo a disfare l’albero di Natale, a mettere a posto gli addobbi sicuro e tranquilli che lo scudetto sarebbe stato affare di Napoli e Inter con Milan terzo incomodo. Che ti rigiri dopo tre turni in una settimana che son diventate, o meglio tornate 5 le candidate, rientrando Roma e Juventus. Incredibile ma vero dopo il pari tra l’iracondo Conte e Chivu, Allegri piccolo con le piccole e Gasperini e Spalletti che arrivano di gran carriera. E che dire dello straripante McTominay, del rinato David ma soprattutto degli sciagurati Banda e Gaspar, Li ritroveremo tutto o quasi sicuramente nei nostri immancabili top e flop. Sempre con la giusta cattiveria e un pizzico di ironia, né di più né di meno. Che non guastano mai, ora che in pieno mercato siam tutti un po’ in fermento. In fondo è solo un gioco… (o forse no) del calcio! E tanti auguri!
- Lautaro FLOP 5 – un po’ come la sua Inter che oramai incarna da capitano e da uomo simbolo canna gli scontri diretti. Si dà tanto da fare ma quaglia molto poco. Per fortuna le partite contro Juve, Napoli, Milan sono poche nell’arco di un anno. Consolazione.
- Calhanoglu TOP 7: per tirare un rigore così, contro il Napoli e contro Milinkovic Savic ce ne vuole. Buca ad angolo, e che angolo!
- Bisseck FLOP 5: ci capisce poco o nulla, il peggiore dei suoi e della partita. Serataccia.
- McKennie TOP 7,5: quasi due gol in un’altra serata in cui è ovunque, contrasta, fa ripartire, imposta e poi finalizza. Sembra che ce ne siano almeno tre e invece uno solo. Prendi 1 paghi 3, conviene anche averlo trattenuto a Torino.
- Bernabé TOP 7,5 – Anima di questo Parma che piace, tira un sinistro sulla traversa poi suggerisce il pallone che Thiago Gabriel buttq nella sua rete e l’angolo del 2-1. Determinante.
- David TOP 7: il rigoraccio tirato col Lecce doveva essere la sua fine ed invece è stata la sua rinascita. Merito suo, di Spalletti e di un qualcosa che è scattato perchè dal fondo puoi solo annegare o riemergere. Ecco lui è tornato a vedere le stelle. Bravo!
- Ostigard, Colombo e Malinovski TOP 7 – tutti e tre forti, tutti e tre decisivi, non sapevamo chi sceglie e così ci siamo sbrigati. Tutto per uno e uno per tutti.
- Pulisic FLOP 5 – era un cecchino, ora spara a salve. Ricaricare le armi, aggiustare la mira.
- De Ketelaere TOP 7: il solito artista del pallone ma che incide, un gol e un assist a referto anche a sto giro.
- Soulè TOP 7,5: vedi sopra CDK.
Top flop Allenatori
- FLOP DI FRANCESCO – c’è il fiato sul collo di una Fiorentina che sembra intravedere la luce (menzione d’onore TOP per Vanoli) e una squadra che perde facilmente la testa così come facilmente perde le partite anche quando si ritrova in vantaggio dopo un amen. Occhio eh!
- TOP SPALLETTI – ha rivoltato la Juve come un pedalino, ha riacceso David nel suo punto più basso, ha rimesso le cose a posto in una squadra da tutti considerata inadeguata ma che lui ha reso tale, squadra appunto. La classifica sorride, sarebbe primo dal suo approdo in bianconero. Altro che Tudor e Thiago Motta. Menzione d’onore per Gilardino, anche lui ha rivoltato il Genoa: 1-1 col Milan e 3-0 al Cagliari.
Supertop 20ª giornata: McTominy
Travolgente è uno dei tanti aggettivi che gli si può affibbiare, anche perchè “dominante” lo si è usato troppo volte. Il Napoli può fare a meno di tutti, tranne di lui. Attaccante aggiunto importante quasi quanto, se non di più di Hojlund e Lukaku. Sposta gli equilibri come pochi.
Superflop 20° turno: Banda e Gaspar
Lasciano il Lecce prima in 10 e poi in 9 nel momento del bisogno, delicato, col Parma in rimonta inesorabile e la classifica che comincia a offrire il fianco. Davvero uno spreco, davvero un peccato gettare alle ortiche una partita così. Raptus.