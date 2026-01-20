Ventunesima giornata di serie A 2025/26 con i nostri immancabili top e flop, le pagelle con un pizzico di cattiveria e ironia: i voti migliori e peggiori del turno di Aima giornata di serie A 2025/26 con i nostri immancabili top e flop, le pagelle con un pizzico di cattiveria e ironia: i voti migliori e peggiori del turno di A

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Vincono tutte tranne la Juventus che si stacca dal treno scudetto, forse per sempre, forse no, chi può dirlo con certezza. Così come quella querelle un po’ laocontica sul giochismo vs il risultatismo. Non se ne cura Lautaro a timbrare ancora il cartellino per la fuga dell’Inter, ancor meno il boscaiolo Fullkrug che tiene il Milan in scia e la staffilata di giustezza di Lobotka per il Napoli incerottato e la bella coppia Malen-Dybala che lanciano la Roma. Un gran bel vedere come il Como del rabbuiato Fabregas di cui sopra. Li ritroveremo tutto o quasi sicuramente nei nostri immancabili top e flop. Sempre con la giusta cattiveria e un pizzico di ironia, né di più né di meno. Che non guastano mai, ora che in pieno mercato siam tutti un po’ in fermento. In fondo è solo un gioco… (o forse no) del calcio! E tanti auguri!

Top e Flop della ventunesima giornata di serie A 2025/26

Holm FLOP 5 – la Fiorentina lo fa viola, in tutti i sensi. Allo sbando!

– la Fiorentina lo fa viola, in tutti i sensi. Allo sbando! Durosinmi TOP 7,5 : entra, debutta, gioca una ventina di minuti e rialza il Pisa contro l’Atalanta. Cosa volete di più dal “nuovo Osimhen”?

: entra, debutta, gioca una ventina di minuti e rialza il Pisa contro l’Atalanta. Cosa volete di più dal “nuovo Osimhen”? Romagnoli e Gila FLOP 5 : potrebbe anche essere un voto comuativo tra i due che di fatti non ci capiscono nulla.

: potrebbe anche essere un voto comuativo tra i due che di fatti non ci capiscono nulla. Krstovic TOP 7: segna per la seconda partita di fila e stavolta un gol solo ed infatti l’Atalanta stavolta non vince. Urge tornare alle doppiette.

segna per la seconda partita di fila e stavolta un gol solo ed infatti l’Atalanta stavolta non vince. Urge tornare alle doppiette. Saelemaekers TOP 7,5 – Il gol di Fullkrug è un cioccolatino da scartare che il belga gli serve su un piatto d’argento con su scritto “mangiami, mangiami”.

– Il gol di Fullkrug è un cioccolatino da scartare che il belga gli serve su un piatto d’argento con su scritto “mangiami, mangiami”. Fullkrug TOP 7 : entra e scarta il cioccolatino di cui sopra. Bravo il boscaiolo.

: entra e scarta il cioccolatino di cui sopra. Bravo il boscaiolo. Falcone TOP 7,5 – ha fatto delle robe incredibili, e non è la prima. Peccato che il già citato cioccolatino a lui vada di traverso.

– ha fatto delle robe incredibili, e non è la prima. Peccato che il già citato cioccolatino a lui vada di traverso. Dybala TOP 7,5 – con quel sinistro disegna calcio come solo lui sa fare quando è in serata di grazie. Godiamocelo finchè ce n’è.

con quel sinistro disegna calcio come solo lui sa fare quando è in serata di grazie. Godiamocelo finchè ce n’è. Mazzitelli TOP 8 : che si trattasse di uno schema tutti d’accordo ma che lui riesca a colpire la palla in quel modo, da quella posizione mettendola dove l’ha messa è un esperimento scientifico da dover ripetere per dare un senso al gol del Cagliati.

: che si trattasse di uno schema tutti d’accordo ma che lui riesca a colpire la palla in quel modo, da quella posizione mettendola dove l’ha messa è un esperimento scientifico da dover ripetere per dare un senso al gol del Cagliati. Nico Paz TOP 7,5: la stoffa del ragazzo la si vede anche dalla voglia di riscatto dopo il rigore sbagliato. Predestinato.

Top flop Allenatori

FLOP SARRI – si è fidato ed ora si trova in un, come direbbero i francesi, cul-de-sac con una Lazio sempre più depauperata e una campionato che rischia di essere finito già a gennaio, fuori dall’Europa. Pessimismo e fastidio.

– si è fidato ed ora si trova in un, come direbbero i francesi, cul-de-sac con una Lazio sempre più depauperata e una campionato che rischia di essere finito già a gennaio, fuori dall’Europa. Pessimismo e fastidio. TOP VANOLI – ha tenuto botta col mare quanto mai in burrasca. Sull’orlo del baratro, a un passo dal naufragio ha raddrizzato il timone, e ripreso la navigazione. La resilienza questa settimana e non solo ha il colore viola.

Supertop 21ª giornata: niente Malen

I giochi di parole col suo cognome si sono sprecati e anche noi non ci siamo tirati indietro. Regalerà tanti titoli di giornale e di sito tutti uguali, tutti maledettamente simpatici. Sta di fatto che ha avuto un impatto importante con la Roma e il suo attacco, per la gioia di Gasperini e, forse, un po’ meno, di Dobvyk e Ferguson.

Superflop 21° turno: David, Openda e mezza Juve

Sotto ritmo tutti o quasi. Non basta fare il 70/80% di possesso palla se poi non la butti dentro e ti fai infilare al primo schema azzeccato dagli avversari. Dopo la scorpacciata alla Cremonese l’attacco bianconero torna nei ranghi, nel piattume generale, senza guizzi e senza incisività. Se non si accende Yildiz diventa dura.