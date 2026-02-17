Ventiquecinquesima giornata di serie A 2025/26 con i nostri immancabili top e flop, le pagelle con un pizzico di cattiveria e ironia: i voti migliori e peggiori del turno di Aima giornata di serie A 2025/26 con i nostri immancabili top e flop, le pagelle con un pizzico di cattiveria e ironia: i voti migliori e peggiori del turno di A

Successo di tutto e come evitare di parlarne ancora oggi del caos di Inter-Juventus. Cercheremo di essere delicati per evitare di esasperare accaduto e protagonisti più di quanto non sia stato già fatto. E per fortuna che noi qui voti e quant’altro agli arbitri non li mettiamo: quindi La Penna qui dentro, almeno, ne esce intonso. Un po’ meno Bastoni ma non tanto meno di Di Gregorio e Cambiaso croci e delizie bianconere. Solo delizie invece dai vari Malen, Allison e Modric per Roma, Napoli e Milan che in un modo o nell’altro tengono botta anche se l’Inter sembra oramai fare sempre più un campionato a parte. Meno male che ci sono i nostri immancabili top e flop. Sempre con la giusta cattiveria e un pizzico di ironia, né di più né di meno. Che non guastano mai, ora che è finito anche Carnevale. Anche se resta sempre solo un gioco… (o forse no) del calcio!

Top e Flop della venticinquesima giornata di serie A 2025/26

Zielinski TOP 7,5 – incuranti di tutto e di tutti, del caos che c’era stato prima e del fatto che un pari avrebbe reso meno rumoroso il caso Bastoni-Kalulu, l’ha messa dentro di giustezza al minuto 90. Fregandosene delle ripercussioni, e ci mancherebbe altro. In questo momento valore aggiunte dell’Inter per distacco..

– incuranti di tutto e di tutti, del caos che c’era stato prima e del fatto che un pari avrebbe reso meno rumoroso il caso Bastoni-Kalulu, l’ha messa dentro di giustezza al minuto 90. Fregandosene delle ripercussioni, e ci mancherebbe altro. In questo momento valore aggiunte dell’Inter per distacco.. Locatelli TOP 7 – il cuore di questa Juventus, ma anche l’immagine dei bianconeri resta sempre lui, nella buona e nella cattiva sorte. Tiene il centrocampo quasi da solo, uomo ovunque, va a segnare il gol del pari nel finale ed è stremato quando la palla di Zielinski gli passa tra le gambe protese per evitare l’inevitabile 3-2. Encomiabile.

– il cuore di questa Juventus, ma anche l’immagine dei bianconeri resta sempre lui, nella buona e nella cattiva sorte. Tiene il centrocampo quasi da solo, uomo ovunque, va a segnare il gol del pari nel finale ed è stremato quando la palla di Zielinski gli passa tra le gambe protese per evitare l’inevitabile 3-2. Encomiabile. Di Gregorio FLOP 5 – lui è l’emblema della Juve che perde, che vorrebbe ma non può. Fa un paio di parate, anche importanti e difficili ma dentro due errori mica da ridere sul primo gol soprattutto ma anche sul secondo dove resta di sale. Se sia da Juve o meno è un interrogativo ciclico.

– lui è l’emblema della Juve che perde, che vorrebbe ma non può. Fa un paio di parate, anche importanti e difficili ma dentro due errori mica da ridere sul primo gol soprattutto ma anche sul secondo dove resta di sale. Se sia da Juve o meno è un interrogativo ciclico. Fulkrug FLOP 5 : tira il rigoraccio della domenica pur non rendendosi conto di essere al venerdì. Alla fine però Modric ci mette una pezza, gli deve una cena, forse anche qualcosa di più.

: tira il rigoraccio della domenica pur non rendendosi conto di essere al venerdì. Alla fine però Modric ci mette una pezza, gli deve una cena, forse anche qualcosa di più. Malen TOP 8 – impatto come pochi sul nostro campionato, altro quelli come David che hanno bisogno di mesate per cavare un ragno dal buco, lui quel buco lo sfrutta per inserirsi e fare gol. Seconda doppietta di fila, il tassametro dice 5 dal suo arrivo. Determinante.

– impatto come pochi sul nostro campionato, altro quelli come David che hanno bisogno di mesate per cavare un ragno dal buco, lui quel buco lo sfrutta per inserirsi e fare gol. Seconda doppietta di fila, il tassametro dice 5 dal suo arrivo. Determinante. Fagioli e Kean TOP 7 : eccoli i presunti bad boys del calcio italiano che si fanno sentire, sono loro a matare il lanciatissimo Como in casa sua, cosa non facilissima. Due gol, tre punti pesanti per i viola.

: eccoli i presunti bad boys del calcio italiano che si fanno sentire, sono loro a matare il lanciatissimo Como in casa sua, cosa non facilissima. Due gol, tre punti pesanti per i viola. Alloson TOP 8 – dopo Vergara tocca a lui, Conte nell’emergenza più cupa scopre la bella gioventù del suo Napoli, sto ragazzino entra e spacca la partita riacciuffando la Roma e facendo vedere tanta freschezza, fisica e tecnica.

– dopo Vergara tocca a lui, Conte nell’emergenza più cupa scopre la bella gioventù del suo Napoli, sto ragazzino entra e spacca la partita riacciuffando la Roma e facendo vedere tanta freschezza, fisica e tecnica. Kalulu sv: la faccia da Calimero incompreso quando La Penna gli sventola il rosso merita comunque una citazione perchè, come ha detto Spalletti, è l’unica vittima di tutta sta storia e si è preso pure del “bischero” oltre che una giornata di squalifica. Espulso e mazziato!

Top flop Allenatori

FLOP SAMMARCO – la scossa al Verona non c’è stata, nè in campo nel gioco, nè in classifica. Ed è la classifica per ora a preoccupare tanto, perchè piange, parecchio.

– la scossa al Verona non c’è stata, nè in campo nel gioco, nè in classifica. Ed è la classifica per ora a preoccupare tanto, perchè piange, parecchio. TOP DI FRANCESCO – nel mare in tempesta si è esaltato, il suo Lecce ha tirato fuori di nuovo gli artigli, lui è passato all’ìncasso, due vittorie di fila, testa rialzata, classifica pure. Eusebio si batte ma non abbatte.

Supertop 25ª giornata: Modric eterno, 8,5!

Quel che dice la carta d’identità interessa sole le statistiche e il Comune di appartenenza, il calcio è più democratico. Se sai giocare e sta bene rendi e lui ne sa qualcosa. Sempre nel vivo dell’azione non si tira indietro dal prendersi le luci dei riflettori lui che di solito accende il gioco. Della serie “mi illumino di immenso.

Superflop 25° turno: Bastoni , niente da aggiungere

Non c’è niente che sia stato già detto, scritto, urlato e quant’altro. Ha sbagliato, amen. Voltiamo pagina.