Ventisettesima giornata di serie A 2025/26 con i nostri immancabili top e flop, le pagelle con un pizzico di cattiveria e ironia: i voti migliori e peggiori del turno di A

Cesarini sarebbe contento. Citato come poche volte negli ultimi anni quel gol che porta il suo nome, un marchio di fabbrica che torna terribilmente di moda nella giornata 27 quando Lukaku, Pavlovic e Gatti la decidono anche oltre lo scadere così come pure Odgaard e perchè no Leao e Buska che comunque nel recupero hanno segnato anche se non reti pesanti. Insomma pagelle e pagelline per chi si è ridotto agli ultimi minuti e per chi ha preso la mira come Folorunsho autore del più classico gol a “voragine” come lo definiva una volta la Gialappa’s Band ai tempi di Mai dire Gol. Meno male che ci sono i nostri immancabili top e flop. Sempre con la giusta cattiveria e un pizzico di ironia, né di più né di meno. Che non guastano mai. Anche se resta sempre solo un gioco… (o forse no) del calcio!

Top e Flop della ventisettesima giornata di serie A 2025/26

Lukaku TOP 7 – coi minuti contati nelle gambe e in un corpo provato dall’ultimo infortunio, la mette di giustezza facendo esplodere Conte e tutta Napoli. Big Rom c’è ancora.

– coi minuti contati nelle gambe e in un corpo provato dall’ultimo infortunio, la mette di giustezza facendo esplodere Conte e tutta Napoli. Big Rom c’è ancora. Leao TOP 6,5 – il solito caracollante Rafa che irretisce per 90 e passa minuti sbagliando la qualunque, specie sotto porta ma poi chiude i conti con una cavalcata seguendo il pallone e buttandolo dentro a coronamento di una grande azione. Sempre il solito anche se in questa occasione pochi istanti prima, Pavlovic TOP 7 gli ruba la scena col colpo di testa vincente. Come lui anche Pulisic FLOP 5 che però a differenza di Leao non la butta dentro manco negli spogliatoi.

– il solito caracollante Rafa che irretisce per 90 e passa minuti sbagliando la qualunque, specie sotto porta ma poi chiude i conti con una cavalcata seguendo il pallone e buttandolo dentro a coronamento di una grande azione. Sempre il solito anche se in questa occasione pochi istanti prima, Pavlovic TOP 7 gli ruba la scena col colpo di testa vincente. Come lui anche che però a differenza di Leao non la butta dentro manco negli spogliatoi. Perin FLOP 5 – non riesce a fare meglio dell’ultimo Di Gregorio eppure ci voleva poco. Arriva dall’aver preso due gol due sotto le gambe in Champions e non fa meglio all’Olimpico, posizione dubbia sul tiro a giro di Wesley, uscita fuori tempo e maldestra su Malen. Si può fare meglio.

– non riesce a fare meglio dell’ultimo Di Gregorio eppure ci voleva poco. Arriva dall’aver preso due gol due sotto le gambe in Champions e non fa meglio all’Olimpico, posizione dubbia sul tiro a giro di Wesley, uscita fuori tempo e maldestra su Malen. Si può fare meglio. David FLOP 4,5 : abbiamo finito le parole per sottolineare l’inadeguatezza al ruolo di attaccante della Juve, si muove poco e male.

: abbiamo finito le parole per sottolineare l’inadeguatezza al ruolo di attaccante della Juve, si muove poco e male. Boga TOP 6,5 : ha il merito di riaprire una partita che sembrava chiusa ma in generale entra sempre bene in partita, una volta tanto il mercato Juve ha fatto una cosa buona.

: ha il merito di riaprire una partita che sembrava chiusa ma in generale entra sempre bene in partita, una volta tanto il mercato Juve ha fatto una cosa buona. Zanilo TOP 7 – in questa Udinese fa sempre la differenza, anche quando non segna, passa tutto o quasi da lui e anche Davis TOP 6,5 appare rigenerato.

– in questa Udinese fa sempre la differenza, anche quando non segna, passa tutto o quasi da lui e anche appare rigenerato. Folorunsho TOP 7,5 : ha fatto un gol che ha quasi dell’incredibile, che sia voluto o non voluto, provato o non provato, conta averlo segnato e in quel modo.

: ha fatto un gol che ha quasi dell’incredibile, che sia voluto o non voluto, provato o non provato, conta averlo segnato e in quel modo. Gatti TOP 7 – oramai l’Inter è nelle sue mani, anzi ai suoi piedi, quando non segna si sente lo stesso, un vero e proprio faro al tempo stesso trascinatore.

Top flop Allenatori

FLOP VANOLI -non volevamo infierire su Sammarco e Hiljemark, sarebbe stato un sacrilegio tirare le orecchie a Palladino caduto col Sassuolo ma dopo l’impresa di Champions. E allora viriamo sul tecnico viola per uno 0-3 pesante in quella corsa salvezza che sembrava quasi conclusa e che adesso deve ricominciare.

-non volevamo infierire su Sammarco e Hiljemark, sarebbe stato un sacrilegio tirare le orecchie a Palladino caduto col Sassuolo ma dopo l’impresa di Champions. E allora viriamo sul tecnico viola per uno 0-3 pesante in quella corsa salvezza che sembrava quasi conclusa e che adesso deve ricominciare. TOP D’AVERSA – buona la prima, prende il Toro per le corna e gliele raddrizza imponendo la vittoria su mastro Sarri (sempre più a picco e con una squadra allo sbando per colpe in buona parte non sue). L’inizio è incoraggiante, ora bisogna continuare in velocità di crociera.

Supertop 27ª giornata: Dimarco straripante 8

Il dibattito su sto ragazzo è sempre aperto perchè in Italia sembra un incrocio tra Cabrini e Roberto Carlos poi in Europa fatica a imporsi con continuità, un po’ come tutta l’Inter del resto. Ma il suo peso in questo scorcio di stagione nell’allungo scudetto nerazzurro tra gol e assist non è trascurabile, anzi.

Superflop 27° turno: Rugani, un incubo 4!

Male, malissimo, ne combina una più di Bertoldo: si fa sorprendere da Kabasele nell’azione dell’1-0. Causa il rigore del 2-0 e sull’ultima azione si fa battere fisicamente da Buksa che segna il 3-0. Vi basta?