Top e flop 3ª giornata Serie A: Sommer farfallone, Modric stile Gomorra, Adzic non previsto

Terza giornata di serie A 2025/26 con i nostri immancabili top e flop, le pagelle con un pizzico di cattiveria e ironia: i voti migliori e peggiori del turno di A

Piovono gol e un po’ di papere al ritorno del campionato di Serie A. Tra pagelle e pagelloni la Juve ne fa 4 all’Inter impallinando il povero Sommer che esce con le mani piegate e non solo quelle dal match clou di serie A. I bianconeri di Tudor vanno e va pure questo Napoli che non sembra avere punti deboli, anzi con un Hojlund in più. Questo e altro nei nostri immancabili top e flop. Sempre con la giusta cattiveria e un pizzico di ironia, né di più né di meno. Che non guastano mai, ora che l’estate è praticamente finita e i Righeira non cantano quasi più, e una stagione è appena cominciata. In fondo è solo un gioco… (o forse no) del calcio!

Top e Flop della terza giornata di serie A 2025/26

Dzeko FLOP 5 : Beh, ce lo ricordavamo diverso quando ha lasciato l’Inter praticamente da titolare dopo la finale di Champions. contro il Manchester City. Gli anni passano per tutti, lento e impacciato. Per ora.

: Beh, ce lo ricordavamo diverso quando ha lasciato l’Inter praticamente da titolare dopo la finale di Champions. contro il Manchester City. Gli anni passano per tutti, lento e impacciato. Per ora. Gimenez FLOP 5 : il commento non cambia da tre partite a questa parte. Ha pure la palla per sbloccarsi ma la spara sul portiere. NCS: non ci siamo!

: il commento non cambia da tre partite a questa parte. Ha pure la palla per sbloccarsi ma la spara sul portiere. NCS: non ci siamo! Hojlund TOP 7 : bel biglietto da visita, così, tanto per presentarsi. Non far rimpiangere Lukaku e far disperare chi pensava a un Napoli più debole senza il suo Big Rom. Invece Big Hoj non pare da meno.

: bel biglietto da visita, così, tanto per presentarsi. Non far rimpiangere Lukaku e far disperare chi pensava a un Napoli più debole senza il suo Big Rom. Invece Big Hoj non pare da meno. Mina TOP 7,5 : valore aggiunto del Cagliari, maledettamente spigoloso in difesa, notevolmente decisivo in avanti.

: valore aggiunto del Cagliari, maledettamente spigoloso in difesa, notevolmente decisivo in avanti. Calhanoglu TOP 8 : risponde alle critiche e alle polemiche di tre mesi con due sassate che illudono i nerazzurri. Ma intanto zittiscono chi aveva detto di un giocatore in declino con la testa alla Turchia. Sì, mamma li turchi!

: risponde alle critiche e alle polemiche di tre mesi con due sassate che illudono i nerazzurri. Ma intanto zittiscono chi aveva detto di un giocatore in declino con la testa alla Turchia. Sì, mamma li turchi! Muris TOP 7,5 : praticamente segna il gol della vittoria perchè toglie dalla porta un gol di Zaccagni già fatto. Miracolo.

: praticamente segna il gol della vittoria perchè toglie dalla porta un gol di Zaccagni già fatto. Miracolo. De Ketelaere TOP 8,5: eccolo el nino che tanto nino non è più, una garanzia. Due perle e il Lecce crolla.

eccolo el nino che tanto nino non è più, una garanzia. Due perle e il Lecce crolla. Simeone TOP 7: un posto da titolare ripagato alla prima occasione utile con un gol da tre punti e nemmeno di poco contro, contro la Roma. Eccolo il Cholito!

Top flop Allenatori

FLOP SARRI – Ok il mercato che non c’è e non c’è stato, ok la squadra incompleta, ok gli infortuni. Va bene tutto ma due sconfitte in tre partite sono tante. Urge un’inversione a U.

– Ok il mercato che non c’è e non c’è stato, ok la squadra incompleta, ok gli infortuni. Va bene tutto ma due sconfitte in tre partite sono tante. Urge un’inversione a U. TOP TUDOR – alla faccia del ripiego, della seconda scelta, del traghettatore. E chi più ne ha, ne metta. Questo croatone grande come un armadio a tre ante ha rimesso la Juve a posto, nel senso fisico, cioè in testa alla classifica. Anche se solo dopo tre giornate, è grasso che cola.

Supertop 3ª giornata: Modric 10, immortale!

Un po’ come Ciro, il personaggio di Gomorra interpretato da Marco d’Amore. è sempre vivo e nel vivo del gioco. Prende per mano il Milan, lancia e rilancia l’azione, poi siccome davanti sono un po’ di imbranamento, allora si mette in proprio, segue la palla e la butta dentro come se nulla fosse. Eterno!

Superflop 3° turno: Sommer 2, non ne prende una!

Non sparate sulla croce rossa. Ok però ne ha prese 4 dalla Juve con due tiri dalla distanza senza mai riuscire a beccare il tuffo giusto. La prodezza ci sta ma in entrambi i casi si tuffa con grande ritardo e appare incerto (eufemismo) nell’opposizione proprio delle mani. Cosa che ha fatto andare in bestia Di Canio e soprattutto tanti interisti.