Trentesima giornata di serie A 2025/26 con i nostri immancabili top e flop, le pagelle con un pizzico di cattiveria e ironia: i voti migliori e peggiori del turno di Aima giornata di serie A 2025/26 con i nostri immancabili top e flop, le pagelle con un pizzico di cattiveria e ironia: i voti migliori e peggiori del turno di A

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Chi di rigore resta ferito, di rigore può sempre perire. Ne sa qualcosa la Juventus oramai abbonata a gettare alle ortiche tiri dagli undici metri da David a Locatelli ignorando i piedi buoni della squadra. Quelli che non sembra avere più l’Inter schiacciasassi che racimola due punti nelle ultime partite e rianima le speranze scudetto di Milan e Napoli alle sue spalle. Corre veloce cavallo pazzo Rabiot, gli sta dietro Braveheart McTominay e che dire del Como dei miracoli e del calcio champagne. Ma che dire delle nostre pagelline, sempre con la giusta cattiveria e un pizzico di ironia, né di più né di meno a ridosso della Pasqua dove non è detto che si sia più buoni, almeno noi. Anche se resta sempre solo un gioco… (o forse no) del calcio!

Top e Flop della trentesima giornata di serie A 2025/26

Pavlovic TOP 7 – fa il gol della domenica con un giorno d’anticipo, una staffilata di controbalzo. Notevole.

– fa il gol della domenica con un giorno d’anticipo, una staffilata di controbalzo. Notevole. Bremer FLOP 5 – si perde e si fa anticipare da Pinamonti in occasione del pareggio del Sassuolo, eh no, così non va, da lui certe sbandate non le aspetti proprio.

– si perde e si fa anticipare da Pinamonti in occasione del pareggio del Sassuolo, eh no, così non va, da lui certe sbandate non le aspetti proprio. Milik TOP 6,5 – dopo due anni rimette piede in campo e quasi quasi sfiora il gol da tre punti, più che un premio e un incoraggiamento.

– dopo due anni rimette piede in campo e quasi quasi sfiora il gol da tre punti, più che un premio e un incoraggiamento. Sommer FLOP 5 : non è più una sicurezza, sul gol del pari della Fiorentina spinge debolmente la palla e la rimette in gioco, l’aveva fatto pochi istanti prima, azione simile, ma Bisseck ci aveva messo una pezza.

: non è più una sicurezza, sul gol del pari della Fiorentina spinge debolmente la palla e la rimette in gioco, l’aveva fatto pochi istanti prima, azione simile, ma Bisseck ci aveva messo una pezza. Thuram FLOP 4,5 : continua a essere il fantasma di quello degli ultimi due anni e senza Lautaro questo status ectoplasmico si sente e si vede ancora di più

: continua a essere il fantasma di quello degli ultimi due anni e senza Lautaro questo status ectoplasmico si sente e si vede ancora di più De Gea TOP 7 – la parata allo scadere sul tiro di Akanji la dice tutta sulle manone di sto portierone qua.

– la parata allo scadere sul tiro di Akanji la dice tutta sulle manone di sto portierone qua. Robinio Vaz TOP 7 – entra e ci mette 6 minuti a entrare nel tabellino dei marcatori, un gol pesante che dà respiro a Gasperini e alla classifica della Roma.

– entra e ci mette 6 minuti a entrare nel tabellino dei marcatori, un gol pesante che dà respiro a Gasperini e alla classifica della Roma. McTominay TOP 7,5 – sempre decisivo, quando c’è lo vedi e lo senti!

sempre decisivo, quando c’è lo vedi e lo senti! Muric TOP 8 – le ha prese tutte, compreso il rigore di Locatelli forse la cosa meno facile da parare. Eroe per una notte.

Top flop Allenatori

FLOP CHIVU – prima o poi doveva succedere anche se sembrava non sarebbe successo mai. Giri di parole utili a dire che l’Inter si è smarrita sul più bello, sull’allungo che doveva essere decisivo. Due punti in tre partite sono più di una spia d’allarme sulla strada che porta allo scudetto. Il tesoretto è ancora grande, il rientro di Lautaro si spera vicino. Ma c’è più di qualcosa che non va.

– prima o poi doveva succedere anche se sembrava non sarebbe successo mai. Giri di parole utili a dire che l’Inter si è smarrita sul più bello, sull’allungo che doveva essere decisivo. Due punti in tre partite sono più di una spia d’allarme sulla strada che porta allo scudetto. Il tesoretto è ancora grande, il rientro di Lautaro si spera vicino. Ma c’è più di qualcosa che non va. TOP GIANPAOLO – il “maestro” è tornato a lo ha fatto in grande stile dando la sveglia alla Cremonese e rilanciando la sua corsa salvezza. Troppo presto ridimensionato per colpe probabilmente non tutte sue, ha cominciato col piede giusto. Fare l’allenatore bene è come andare in bicicletta.

Supertop 30ª giornata: Rabiot 8,5!

Impressionante quanto il francesone faccia la differenza nel Milan di “papà” Allegri. La sua percentuale di incidenza tra gol, vittorie e rendimento è vicina al 100%. Con lui o senza di lui per Max è un po’ come giocare con o senza portiere.

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Superflop 30° turno: Locatelli, 4!

Un rigore si può sbagliare, il modo in cui però il Loca va sul dischetto e tira denotano un po’ di timore o si presupponenza. Da uno come lui ci si aspetterebbe una staffilata, una roba importante in un momento di svolta nella partita. Invece appoggia la palla senza nemmeno guardare dove stia andando il portiere. Se non è il rigore a cucchiaio di David ci assomiglia molto per le pretese di partenza.