Top e flop del mercato: come cambiano le quotazioni in A?

Cristiano Ronaldo vale sempre più di tutti, ma la sua quotazione si è abbassata. Ancor di più di sono calati Dybala e Icardi, stabile Pjanic, mentre Koulibaly ha visto aumentare di qualche milioncino il valore del suo cartellino. Chiesa è il giovane più ambito (e più caro), ma la vera esplosione è quella di Kean, che ha visto lievitare le sue quotazioni del 166%. Sono i dati che si evincono dall’ultimo report di Transfermarkt, il portale specializzato nel calciomercato. Rispetto a un anno fa ne sono cambiate di cose. Basti pensare che il valore della rosa dell’Atalanta in una stagione è cresciuto del 250%, quello delle ‘grandi’ è rimasto immutato o addirittura è leggermente calato.

I big – Casomai la Juve dovesse metterlo in vendita, oggi Cr7 costerebbe 90 milioni di euro, 10 in meno rispetto a 12 mesi fa. Gli eventuali acquirenti di Dybala, invece, potrebbero risparmiare 15 milioni (ne vale 85), così come quelli di Icardi sceso da 90 a 80 milioni. Per Koulibaly ne basterebbero 75 (ma il difensore del Napoli ha visto lievitare la sua quotazione di 5 milioncini), mentre in ribasso sono le quotazioni di Insigne (60 milioni, 10 in meno rispetto all’estate 2018). Stabile Pjanic (70), in picchiata Milinkovic-Savic (65 milioni, ne valeva 10 in più), mentre Allan vale sempre i 60 milioni dell’anno scorso.

I giovani – Significativo il boom di Chiesa, pure al termine di una stagione difficile per la Fiorentina. L’esterno d’attacco viola vale circa 60 milioni e la sua quotazione è aumentata del 20%, quanto basta per fargli superare Donnarumma, passato da 50 a 55 milioni. Clamoroso il boom di Kean, passato dai 15 milioni di un’estate fa ai 40 di oggi. La stessa cifra che servirebbe per soffiare alla Roma Zaniolo: l’ex gioiellino della Primavera dell’Inter è un altro pezzo pregiato del mercato, così come il cagliaritano Barella che rispetto a un anno fa vale 6 milioni in più, 36.

I flop – Detto dei big in leggero ribasso, tra gli altri che hanno visto calare la propria quotazione c’è Immobile: vale 40 milioni (-10). In leggero calo pure gli juventini Alex Sandro e Douglas Costa, assestati sui 35-40 milioni, mentre a dispetto della maxi clausola rescissoria imposta da Cairo il Gallo Belotti vale ‘appena’ 35 milioni. Anche Nainggolan oggi vale 28 milioni, mentre lo juventino Matuidi appena 22.

SPORTEVAI | 09-06-2019 09:05