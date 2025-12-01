Top e Flop di Bologna-Cremonese: Vardy redivivo, doppietta da trascinatore al Dall'Ara. Disastro Casale

La Cremonese di Nicola strapazza il Bologna al Dall'Ara. Vardy show contro Italiano, doppietta per l'ex Leicester. Difesa da dimenticare per i rossoblù

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Il Bologna cade: 3-1 per la Cremonese al Dall’Ara. Nicola legge alla grande la partita contro Italiano e porta a casa tre punti importantissimi, oltre a una prestazione spettacolare. Jamie Vardy assoluto protagonista della sfida con la sua prima doppietta in Serie A. Payero sblocca la partita, Orsolini accorcia le distanze dopo il raddoppio dell’ex Leicester che a inizio ripresa chiude ogni speranza di rimonta ai rossoblù. Il Bologna manca l’aggancio a Roma e Inter, mentre la Cremonese si porta a +7 dalla zona retrocessione.

Payero e Vardy portano avanti la Cremonese, Orsolini guida il Bologna

Nel primo tempo succede di tutto. Orsolini dopo appena tre minuti colpisce un palo, poi Castro dal limite dell’area piccola di si divora il gol del vantaggio. Ha le sue occasioni anche la Cremonese con Vardy che ne approfitta del retropassaggio sbagliato da Casale e si invola verso Ravaglia, ma Zortea rimonta e blocca l’offensiva. Pezzella, sugli sviluppi di un corner, rischia di metterla dentro al sua porta con un colpo di testa e, poco dopo, Ravaglia fa un miracolo su Vardy respingendo una conclusione ravvicinata. La Cremonese sblocca la partita al 31′: sponda di Vardy per Bianchetti che dalla difesa imbuca per Payero, dal limite dell’area apre il piattone e la mette dentro. Passano quattro minuti e Vardy firma il raddoppio con Casale che sbaglia il colpo di testa e regala il pallone a Bonazzoli, assist per l’inglese che stavolta non sbaglia. Nel momento migliore della Cremonese, il Bologna accorcia le distanze: fallo di mano di Bianchetti (che scatena la furia di Nicola), rigore chiaro che Orsolini realizza nel recupero del primo tempo.

Cremonese, Vardy show al Dall’Ara

Nella ripresa Italiano prova a cambiare qualcosa, ma la Cremonese taglia subito le gambe ai tentativi di rimonta dei rossoblù. Al 50′ Barbieri raccoglie un lancio lungo sulla destra e mette in mezzo una palla perfetta per Vardy che anticipa Ravaglia e firma la doppietta personale. Il Bologna, dopo il terzo gol della Cremonese, prova a reagire ma la squadra di Nicola continua a produrre occasioni su occasioni. Payero va vicino a firmare anche lui la doppietta, ma Ravaglia para e il pallone sbatte sul palo. Dopo 70 minuti di ritmi folli di entrambe le squadre, i ritmi calano e la partita va verso il 3-1 finale per la Cremonese.

Top e Flop del Bologna

Ravaglia 6,5: Due gol sui quali difficilmente poteva fare meglio, ma nel corso della partita salva la porta diverse volte: dal confronto con Vardy alla deviazione sul colpo di testa di Payero.

Orsolini 6,5: Nel momento peggiore, da vero capitano, si trascina la squadra sulle spalle. Prende palo dopo tre minuti, crea in zona offensiva e dal dischetto non sbaglia.

Miranda 6: Bel duello con Barbieri sulla sinistra, da cui ne esce relativamente bene. Recupera palloni e si spinge in avanti creando superiorità numerica.

Casale 4,5: Prima Vardy lo grazia, la seconda volta non sbaglia. Errori tecnici che pesano molto sulla partita. È il peggiore della difesa del Bologna, tutt’altro che in forma smagliante. Italiano lo sostituisce a fine primo tempo.

Lucumì 5: Casale si divide le colpe anche con Lucumì, che non riesce a tenere a bada Bonazzoli e Vardy. Legge male le combinazioni dei due attaccanti.

Dominguez 5: Titolare per la seconda consecutiva, non riesce a confermare quanto fatto vedere di buono nella scorsa partita. Si è visto pochissimo, zero dribbling riusciti, che per un giocatore come lui è deleterio.

Top e Flop della Cremonese

Payero 7: Primo gol con la maglia della Cremonese dopo l’arrivo in estate. Come sempre si rivela cruciale in fase di interdizione. Nella ripresa sfiora anche la doppietta con un altro miracolo di Ravaglia.

Vardy 7,5: Quattro gol nelle ultime sei partite. La leggenda inglese si è definitivamente sbloccata. L’asse con Bonazzoli si sta consolidando partita dopo partita. Oltre alla doppietta, prestazione generosa con la squadra, a tratti da regista offensivo: ruolo fondamentale anche sul primo gol.

Barbieri 6,5: La palla per Vardy sul terzo gol è perfetta. Si conferma una delle certezze di questa Cremonese: corre, si sacrifica e si rivela importante anche in fase offensiva.

Vandeputte 5: Da una certezza all’altra, con il belga che però non riesce a confermare le aspettative. Tanti, troppi palloni persi, in attacco si vede molto poco e in fase difensiva è impalpabile.

Bianchetti 5,5: La palla per Payero sul primo gol della Cremo è geniale. Peccato però per il movimento ingenuo con il braccio verso il pallone che ha portato al rigore per il Bologna.

Pezzella 5: Sfiora l’autogol per un colpo di testa troppo superficiali sugli sviluppi di un corner. Il giallo ingenuo al 25′ condiziona la sua partita.