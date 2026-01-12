Top e Flop di Genoa-Cagliari: Colombo trascinatore, Norton-Cuffy assente. Palestra stavolta delude

Il Genoa torna a vincere: 3-0 contro il Cagliari. A Marassi tornano i tre punti per i liguri che non li conquistavano da poco più di un mese. Partita praticamente sempre in controllo per la squadra di De Rossi. Il gol di Colombo, terzo gol consecutivo, in avvio mette la partita in discesa, il gran gol di Frendrup mette in sicurezza il risultato e Ostigard poco dopo regala il tris. Vittoria fondamentale per il Genoa che si allontana dalla zona retrocessione e aggancia proprio il Cagliari a quota 19 punti.
Colombo sempre più decisivo
Pronti, via e il Genoa passa subito in vantaggio. Boato del Marassi al 7′ minuto per il gol di Lorenzo Colombo, terzo gol consecutivo dopo quelli contro Pisa e Milan. Prova a reagire il Cagliari, che però non riesce a rovinare i piani dell’ottima organizzazione difensiva del Genoa. Dunque la squadra di Pisacane, reduce da un periodo familiare difficile, deve provarci con i tiri da fuori area, Palestra lo fa bene ma la traversa gli nega il gol del pareggio. Nel finale del primo tempo, Leali toglie da sotto la traversa la punizione calciata da Sebastiano Esposito.
Luvumbo non incide, Frendrup raddoppia
Nonostante il vantaggio, il Genoa continua ad attaccare e parte forte nella ripresa. Prima la buona occasione per Malinovskyi che la manda alta sopra la traversa, poi il colpo di testa di Colombo da ottima posizione respinto con un grande intervento di Caprile. Il Cagliari si fa rivedere un attacco intorno all’ora di gioco con la grandissima occasione per Luvumbo che a tu per tu con Leali calcia centrale, il portiere dei liguri respinge. Cresce la squadra di Pisacane nel secondo tempo: Idrissi ci prova dalla distanza con un gran tiro angolato, serve un grande intervento ancora una volta di Leali per respingere il tiro. I rossoblù si sbilanciano, difesa messa male e ne approfitta il Genoa: Ellertsson mette in mezzo il pallone, respinge Luperto, sul pallone arriva Frendrup che calcia di prima intenzione e segna un grandissimo gol, complice una deviazione involontaria di Prati. Nel finale dilaga il Genoa che trova il terzo gol grazie al quarto gol stagionale di Ostigard, ancora una volta con il classico colpo di testa del norvegese.
Top e Flop di Genoa-Cagliari
- Colombo 7,5: Dopo un inizio al limite del disastroso, l’attaccante si sta riprendendo tutto con gli interessi. Terzo gol nelle ultime tre partite. L’intesa con Vitinha cresce partita dopo partita. De Rossi per la lotta salvezza può contare alla grande sul suo attaccante.
- Malinovskyi 7: Un’altra grande partita dell’ucraino che sta trovando un ruolo sempre più centrale nel Genoa. Terzo assist in campionato, secondo giocatore che ha corso di più in campo. Abbina qualità e quantità nella giusta maniera.
- Norton Cuffy 5: Di solito molto partecipe alla manovra del Genoa, oggi il Cagliari riesce a limitarlo bene e viene coinvolto poco dai suoi compagni. De Rossi lo toglie all’intervallo.
- Masini 5: Dopo il tanto tempo in campo con Vieira, De Rossi lo ha schierato solo una volta da titolare nelle ultime 11. Entra nell’intervallo al posto di uno spento Norton-Cuffy e prende un giallo ingenuo dopo sei minuti. Perde qualche pallone di troppo.
- Prati 6: Corre più di tutti in campo, recupera e pulisce tantissimi palloni. Tanti tocchi di prima per liberare i compagni con i tempi giusti. Buona gara del centrocampista davanti al suo ex allenatore alla Spal, Daniele De Rossi.
- S. Esposito 6,5: Sicuramente il più pericoloso dei suoi. La difesa del Genoa non riesce a limitarlo benissimo, lui prova ad approfittarne, sia sui calci piazzati che nel gioco in area.
- Palestra 5,5: Tra i più positivi della stagione del Cagliari finora, stasera non offre la sua miglior prestazione. Viene coinvolto spesso nel gioco, ma sbaglia troppe giocate nell’ultimo quarto di campo.