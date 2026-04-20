Top e Flop di Lecce-Fiorentina 1-1: Harrison si sblocca con una magia, male Balbo. Banda cambia la partita

Il Lecce domina al Via del Mare, ma non riesce ad andare oltre il pareggio. Harrison segna il suo primo gol in Serie A, Tiago Gabriel gli risponde

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Pari tra Lecce e Fiorentina: 1-1 al Via del Mare nello scontro salvezza. L’inzuccata di Tiago Gabriel su calcio d’angolo nel secondo tempo risponde alla magia di Harrison. Un punto che fa sicuramente più comodo ai viola che alla squadra di Di Francesco. Mandragora e compagni si avvicinano sempre di più alla salvezza, mentre i salentini agganciano la Cremonese a 28 punti senza però dare una zampata nella lotta per la salvezza.

Il primo gol in Serie A di Harrison è una magia

Un primo tempo che visto il Lecce prevalere, ma un paio di accelerate della Fiorentina sulla destra hanno cambiato gli equilibri. Al 18′ Cheddira ha sfiorato il vantaggio con un colpo di testa su punizione di Danilo Veiga, salvato sulla linea da Fagioli. Alla mezz’ora di gioco i viola crescono e si fanno vedere dalle parti di Falcone: prima Mandragora ci prova dalla distanza, con Falcone che ha risposto presente, poi arriva il gol del vantaggio della Fiorentina. Mandragora imbuca per Harrison, che ha puntato Gallo, si è accentrato e ha trafitto Falcone con un sinistro a giro — primo gol in Serie A per l’inglese. Nel recupero Ngom ha sprecato una buona occasione per il pareggio, con un tiro debole e centrale bloccato da De Gea.

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Lecce-Fiorentina: le emozioni del match

Tiago Gabriel firma il pareggio

Nella ripresa, il Lecce attacca a testa bassa alla ricerca del pareggio. Al 52′ N’Dri sfonda sulla destra e serve Coulibaly, che si porta avanti il pallone in area, ma Pongracic spazza. Al 54′ ancora N’Dri protagonista: l’ivoriano salta Balbo e mette in mezzo per Cheddira, che ci prova in spaccata, si rialza e calcia di nuovo, ma viene murato. Il pallone arriva a Coulibaly, che calcia sbilanciato: ancora Pongracic salva davanti a De Gea. Pochi minuti e Di Francesco cambia la partita con gli ingressi di Gandelman e Banda che sconvolgono la partita. L’inerza della sfida è tutta dalla parte dei salentini che trovano il pareggio al 71′ con il colpo di testa di Tiago Gabriel su calcio d’angolo. Dopo la rete del pareggio, i salentini continuano ad attaccare ininterrottamente, soprattutto con le sgasate di Banda. Ma non riescono a sfondare il muro difensivo della Fiorentina.

Top e Flop Lecce: Banda cambia il match

Tiago Gabriel 7 : Un gol di importanza capitale, meritato per la prova che stava offrendo. Il difensore è una delle sorprese più belle della stagione del Lecce, e stasera ha confermato l’ottimo periodo di forma.

: Un gol di importanza capitale, meritato per la prova che stava offrendo. Il difensore è una delle sorprese più belle della stagione del Lecce, e stasera ha confermato l’ottimo periodo di forma. Banda 7,5 : Non segna da tanto, ma la sua esplosività nelle gambe è fondamentale per la squadra di Di Francesco. Un miracolo di De Gea gli evita il ritorno al gol.

: Non segna da tanto, ma la sua esplosività nelle gambe è fondamentale per la squadra di Di Francesco. Un miracolo di De Gea gli evita il ritorno al gol. Gandelman 7 : Come Banda, ha dato una scossa importante alla partita. Entra nella ripresa con una voglia incredibile, mette freschezza e qualità. Spinge all’inverosimile verso il gol.

: Come Banda, ha dato una scossa importante alla partita. Entra nella ripresa con una voglia incredibile, mette freschezza e qualità. Spinge all’inverosimile verso il gol. Danilo Veiga 6,5: Ottima prestazione sulla fascia destra, dove molto spesso arriva sul fondo e mette cross in mezzo, spesso molto precisi, anche se non sfruttati. Prova solida anche in fase difensiva.

Top e Flop Fiorentina: perla di Harrison, malissimo Balbo

Balbo 5 : Entra a freddo dopo l’infortunio dell’acciaccato Gosens e si vede. A destra lascia sempre una prateria, difficilmente riesce a fermare l’avversario diretto. Soffre particolarmente N’Dri.

: Entra a freddo dopo l’infortunio dell’acciaccato Gosens e si vede. A destra lascia sempre una prateria, difficilmente riesce a fermare l’avversario diretto. Soffre particolarmente N’Dri. Harrison 7,5 : Primo gol in Serie A ampiamente meritato. Da quando è arrivato a gennaio ha fatto fare un salto di qualità importante alla trequarti dei viola. Stasera un mancino magnifico e una grande prestazione.

: Primo gol in Serie A ampiamente meritato. Da quando è arrivato a gennaio ha fatto fare un salto di qualità importante alla trequarti dei viola. Stasera un mancino magnifico e una grande prestazione. Pongracic 7: Torna al Via del Mare da avversario e fornisce forse la sua miglior prova stagionale. Salva la porta di De Gea in almeno due occasioni e argina alla grande le offensive del Lecce.

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