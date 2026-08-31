La Roma passeggia anche a Lecce: secondo poker consecutivo dopo quello all'esordio contro la Fiorentina. Doppietta per Malen, in gol anche Soulé e Rodrigo Mora

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Al Via del Mare non c’è storia: la Roma batte il Lecce per 4-0 conquista la seconda vittoria consecutiva. La squadra di Gasperini conferma quanto di buono fatto vedere all’esordio all’Olimpico contro la Fiorentina e chiude la partita già dopo i primi 25 minuti. Malen segna una doppietta e raggiunge già i cinque gol stagionali, Soulé mette la ciliegina sulla torta e firma il tris. Mora nella ripresa cala il poker. Nulla da fare per la squadra di Eusebio Di Francesco.

Malen apre le danze dopo appena tre minuti mettendo subito la partita in discesa. I giallorossi hanno sempre il controllo del gioco, il Lecce difensivamente fa acqua da tutte le parti e si chiude tutto nella propria trequarti di gioco. Al 23′ Malen trova il quinto gol stagionale sul cross di Wesley. Passano due minuti e Soulé, particolarmente ispirato da inizio partita, segna il terzo gol e ancora una volta protagonista Malen con l’assist. Nonostante il triplo vantaggio, Gasperini continua a spronare i suoi per continuare ad attaccare: i giallorossi seguono le sue direttive e, dopo parecchie occasioni sprecate, arriva anche il gol del poker con Rodrigo Mora, alla prima rete in Serie A. A sprazzi durante la ripresa il Lecce prova a mettere pressione alla difesa della Roma con qualche ripartenza e poche manovre, colpiscono un palo fortuito da calcio d’angolo, ma i salentini non riescono a trovare neanche il gol della bandiera.