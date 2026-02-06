Top e Flop di Verona-Pisa: Montipò salva Sammarco, Orban il più pericoloso. Moreo stoico

Top e Flop della sfida tra Verona e Pisa, anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A: esordi agrodolci per Sammarco e Hiljemark, un punto a testa nella corsa salvezza

Con la sfida tra Verona e Pisa si apre la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A: 0-0 al Bentegodi. Un pareggio che scontenta tutte e due le squadre nello scontro diretto per la salvezza. Entrambi gli allenatori erano all’esordio assoluto in Serie A, Sammarco per i gialloblù e Hiljemark per i toscani. La rincorsa dei due tecnici alla permanenza nella massima serie parte da un solo punto. Orban e compagni rimangono all’ultimo posto con soli 15 punti, gli stessi totalizzati dal Pisa finora. Attualmente la quota per la salvezza diretta rimane accessibile, a tre lunghezze dalle due squadre, in attesa delle altre sfide.

Orban pericoloso ma non sblocca Verona-Pisa

Il Verona domina nel primo tempo con un Gift Orban particolarmente ispirato. Intorno alla mezz’ora di gioco il nigeriano calcia in porta direttamente da punizione il pallone si abbassa e colpisce in pieno il palo alla sinistra di Scuffet. Passano pochi minuti ed è ancora Orban a sfiorare il gol: stavolta nessun palo, ma è Bozhinov a salvare sulla linea il colpo di testa dell’attaccante dell’Hellas. Veneti che riescono a creare anche altre palle gol, ma non a concretizzarle sbagliando sempre l’ultima scelta, che sia un tiro troppo debole o un traversone fuori misura.

Moreo lotta e prende un palo, Montipò salva

Nella ripresa sale in cattedra il Pisa che reagisce a una prima frazione a senso unico. Nerazzurri che sfiorano il vantaggio con il nuovo arrivato Stojilkovic che spreca l’ottimo assist di Moreo: l’attaccante del Pisa si ritrova da solo al centro dell’area, vuole calciare di prima intenzione ma scivola e cade goffamente, con il Verona che tira un sospiro di sollievo. Nel finale, la squadra di Hiljemark fa ancora tremare il Bentegodi, con Moreo che va vicino a diventare l’eroe della serata. L’attaccante dei toscani all’81’ da calcio d’angolo salta più in alto di tutti e di testa colpisce il palo alla sinistra di Montipò. Passa un minuto, stavolta è Caracciolo a saltare di testa, ma Montipò respinge con un grandissimo intervento e blinda un pari dal sapore amaro e che serve a poco in chiave classifica.

Top e Flop di Verona-Pisa

Montipò 7: Torna titolare dopo tre partite viste dalla panchina e tira fuori dal cilindro una grande prestazione. In più di un’occasione salva la porta del Verona. La parata nel finale su Caracciolo vale tutto.

Orban 6,5: A mani basse il più pericoloso dei suoi. Se il Verona avesse chiuso il primo tempo sul doppio vantaggio, non sarebbe stato nulla di rubato e sarebbe stato merito del nigeriano. Cala nel secondo tempo, come tutti i gialloblù.

Bowie 5: Arrivato pochi giorni fa dalla Scozia, Sammarco lancia subito Bowie dal primo minuto. Deve ancora oliare i meccanismi con Orban. Non tira mai in porta e quando prova a venire incontro non riesce a dare il suo apporto.

Moreo 6,5: È incredibile. Tra i più “anziani” della rosa, ma è sempre quello che ci mette più grinta di tutti. Corre, si sacrifica, lotta e colpisce anche un palo che grida vendetta. Nessun ci crede più di lui in questa salvezza.

Stojilkovic 5: Prima da titolare per il giocatore arrivato nella sessione invernale di calciomercato. L’occasione nel secondo tempo è troppo grande per essere sprecata in quella maniera così goffa. Inevitabile il cambio poco dopo per un partita impalpabile.

Durosinmi 5: Anche lui troppo sottotono. Nel primo tempo la squadra non gira, ma lui accentua le difficoltà dei suoi. Difficilmente si fa vedere e non riesce a dare una mano.