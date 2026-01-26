Pagelle Verona-Udinese 1-3: Atta fenomenale, Davis solido. Ebosse impalpabile, Orban illude

L'Udinese espugna il Bentagodi, prosegue il momento buio del Verona: Gift Orban unica certezza per i gialloblù, Atta torna in cattedra e giganteggia

La ventiduesima giornata si chiude con la sfida tra Verona e Udinese. I friulani espugnano il Bentagodi: 3-1 contro la squadra di Zanetti. La squadra di Runjaic torna a vincere e conquista tre punti importanti riportandosi al decimo posto. Gift Orban risponde al gol di Atta nel primo tempo. Nella ripresa i bianconeri si riportano avanti con il gran gol di Zanoli e Davis chiude i giochi. Prosegue il momento negativo del Verona: l’ultima vittoria risale a un mese e mezzo fa, i gialloblù non riescono ad abbandonare il penultimo posto in classifica.

Orban risponde ad Atta, Perilli salva sul finale

Primo tempo che parte con il solito spartito per l’Udinese, tentando di sfruttare la fisicità di Davis che in un paio di occasioni riesce a girarsi in area ma non riesce a inquadrare la porta. Il dominio dei primi 20 minuti dei friulani porta al vantaggio firmato da Atta: il francese si accentra, fa partire il tiro a giro ma è la deviazione del nuovo arrivato Slotsager a beffare Perilli. La gioia del vantaggio però dura poco. Passano tre minuti e il Verona si riporta in parità grazie al gol di Gift Orban. Sarr sfugge sulla destra, la mette in mezzo per l’attaccante che si difende dal ritorno di Kristensen e Solet e la mette sul primo palo. Nel finale del primo tempo, Perilli evita la rete del vantaggio su una grande occasione per Zemura.

Zanoli e Davis regalano i tre punti a Runjaic

Nella ripresa si abbassano i ritmi nei primi minuti, ma è l’Udinese a trovare la fiammata per tornare avanti. La punizione di Zemura viene ribattuta sulla barriera, il pallone finisce sui piedi di Zanoli che in area fa partire un destro che si infila all’incrocio dei pali. Nonostante il vantaggio, l’Udinese continua ad attaccare ed è ancora Perilli a tenere a galla il Verona: la ripartenza veloce dei bianconeri porta Atta a calciare ancora a giro, stavolta il portiere avversario respinge. Al 66′ Davis chiude i giochi: uno due con Atta che gli restituisce il pallone, l’inglese calcia fortissimo e mette il pallone sotto la traversa. Orban prova a riaprirla nel finale con una doppia occasione pericolosa, ma l’Udinese riesce a resistere.

Top e Flop di Verona-Udinese

Gift Orban 6,5: L’unica certezza di questo Verona. Segna il settimo gol stagionale da attaccante vero, resistendo e rilanciando le speranze dei suoi nel momento peggiore. Purtroppo non basta.

Perilli 6: Tiene a galla il Verona in più di un’occasione. Sui gol non può nulla, tra la deviazione e i grandi gol di Davis Zanoli.

Slotsager 5: Dopo le prime due partite in Serie A di ottimo livello, prestazione sottotono del difensore. Atta nelle sue zone ha fatto quello che voleva, la deviazione decisiva sul primo gol è solo la punta dell’iceberg.

Ebosse 4,5: Impalpabile, insieme ai compagni di reparto, non riesce a contrastare l’attacco dell’Udinese a cui lascia troppi spazi.

Zanoli 7: Un gol magnifico, degno premio di una grande stagione fin qui per il terzino dei friulani. Anche contro il Verona, come nel resto della stagione, ha garantito velocità e solidità risultando fondamentale in entrambe le fasi.

Atta 8: Dopo qualche passaggio a vuoto nelle ultime uscite, il francese tira fuori dal cilindro una prestazione importante. Prima il gol, di pregevole fattura nonostante la deviazione, e poi l’assist di qualità per la rete di Davis.

Davis 7: Continua il buon periodo dell’attaccante. Tre gol e due assist nelle ultime otto partite per l’inglese che anche stasera ha fatto valere la sua fisicità e lo strapotere.