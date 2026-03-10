Ventottesima giornata di serie A 2025/26 con i nostri immancabili top e flop, le pagelle con un pizzico di cattiveria e ironia: i voti migliori e peggiori del turno di Aima giornata di serie A 2025/26 con i nostri immancabili top e flop, le pagelle con un pizzico di cattiveria e ironia: i voti migliori e peggiori del turno di A

Abbiamo una lotta scudetto, almeno sulla carta, almeno finchè il Milan ammazza grandi non si perderà qualche altro punto per strada con le piccole. Intanto si gusta il piccolo Max…imo, inteso come Allegri, capolavoro nel derby che riapre la lotta scudetto. Vengon da lì pagelle e pagelline di questa 28sima che ha incensato non solo Estupinan ma anche Scamacca, la Juve operaia di Spalletti, il Napoli mai domo di Conte e il Genoa del “traditore” De Rossi. Insomma beccatevi i nostri immancabili top e flop. Sempre con la giusta cattiveria e un pizzico di ironia, né di più né di meno. Che non guastano mai. Anche se resta sempre solo un gioco… (o forse no) del calcio!

Top e Flop della ventottesima giornata di serie A 2025/26

Allison Santos TOP 7,5 – bello da vedere oltre che efficace, ogni volta che tocca la palla hai l'impressione che stia per inventarsi qualcosa. Freschezza!

Modric TOP 7,5 – cosa possiamo dire che non sia stato già detto per tessere le lodi di sto fenomeno qua? Fateci sapere

Leao FLOP 5,5 – fa un lavoraccio per tutto il fronte d'attacco ma quando c'è da fare la differenza evapora, come spesso gli capita.

Mkhitaryan FLOP 5 : la partita non è delle migliori ma quello che combina prima del gol del Milan, tirando addosso a Maignan la palla dell'1-0 con la porta spalancata è da denuncia penale.

Boga TOP 6,5 : l'arma in più di Spalletti, piovuta dal cielo del mercato di gennaio, quasi ignorato da chi si aspettava qualcosa di meglio, ecco il meglio è lui. Ancora gol, sempre giocate decisive e pericolose.

Luis Enrique FLOP 5 – Allegri lo indica come punto debole dell'Inter ai suoi e lui fa di tutto per dare ragione al mister rosonero. Secondo voi da dove ha sfondato il Milan in occasione del gol?

Scamacca TOP 7,5 : formato Champions, due gol per rimettere in moto l'Atalanta in vista dell sfida impossibile al Bayern-

Muric FLOP 4,5 – una volta si diceva, "uscita a farfalle", ecco lui di farfalle non ne ha presa nemmeno una ma in compenso Marusic ha detto "grazie".

Pellegrini FLOP 5 – Non riesce mai a supportare Malen ma soprattutto il suo raptus su Ellertsson mette in salita la partita. Gasp lo sostituisce per disperazione.

Top flop Allenatori

FLOP NICOLA – ha perso la barra a dritta della sua Cremonese. Quello che fino a pochi mesi sembrava un capolavoro in suo stile ora si è trasformato in un rischio, un pericoloso, di risucchio verso la serie B

TOP ALLEGRI – ha fatto scacco al re, in questo Chivu allenatore primo in classifica, con poche e semplici mosse, con l'esperienza di chi la sa lunga ed è riuscito in un modo o nell'altro a trasmettere tanta voglia ai suoi giocatori. Un piccolo capolavoro che probabilmente non basterà per vincere lo scudetto ma che porterà il Milan in Champions con largo anticipo. Bravo Max.

Supertop 28ª giornata: Estupinan stupisce, 8

E’ andato dentro con la moto direbbe Flavio Tranquillo parlando della sua penetrazione, fino a canestro e che canestro. Da tre punti, quelli regalati al Milan dopo una prestazione all’altezza. Decisivo, sì. Con tante grazie a Fofana TOP 7.

Superflop 28° turno: David dannoso, 3

Si può dare un votaccio a un giocatore di una squadra che ha vinto 4-0? Il canadese ne è la conferma. Riesce a sbagliare l’impossibile con la palla tra i piedi, anche le cose più elementari. Spalletti dopo l’intervallo decide di giocare senza attaccanti, siamo sicuri che farebbe giocare anche Milik con una gamba sola se potesse invece che schierare lui e Openda.