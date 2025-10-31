Top e flop 9ª giornata Serie A: Brambilla veni, vidi, vici, sempre Semper, Anguissa gigante, bentornato Lookman

Nona giornata di serie A 2025/26 con i nostri immancabili top e flop, le pagelle con un pizzico di cattiveria e ironia: i voti migliori e peggiori del turno di A

Straordinari per la serie A, straordinari per le nostre pagelline usa e getta. Un po’ come il bravo Brambilla che riporta la Juve alla vittoria prima di cedere la patata bollente al buon Spalletti. Restano al palo, davanti a tutti la Roma imperforabile di Gasperini e il Napoli “rigoroso” di Conte. Insomma, di tutto e di più nei nostri immancabili top e flop. Sempre con la giusta cattiveria e un pizzico di ironia, né di più né di meno. Che non guastano mai, ora che siamo ad Halloween tanto per restare in tema di dolcetto o scherzetto. In fondo è solo un gioco… (o forse no) del calcio!

Top e Flop della nona giornata di serie A 2025/26

David FLOP 5 : nella Juve che torna a respirare resta un fantasma, giusto pe restare in tema Halloween.

: nella Juve che torna a respirare resta un fantasma, giusto pe restare in tema Halloween. Anguissa TOP 7 : segna sempre gol pesanti e pesante è pure lui, in senso buono, quasi impossibile da spostare in campo. Inamovibile in tutti i sensi.

: segna sempre gol pesanti e pesante è pure lui, in senso buono, quasi impossibile da spostare in campo. Inamovibile in tutti i sensi. Lookman TOP 7,5 : quella strana sensazione di dejavù. La voglia di ansare via, l’andare fuori squadra, il rientro e pam… il gol che sblocca tutto e fa tornare il sereno. Bentornato!

: quella strana sensazione di dejavù. La voglia di ansare via, l’andare fuori squadra, il rientro e pam… il gol che sblocca tutto e fa tornare il sereno. Bentornato! Hermoso TOP 7 : ecco, in tema di fantasmi lui lo era stato abbastanza finora, nonostante il contorno di alto livello, ma col Parma timbra il cartellino e magari cambia tutto.

: ecco, in tema di fantasmi lui lo era stato abbastanza finora, nonostante il contorno di alto livello, ma col Parma timbra il cartellino e magari cambia tutto. Semper TOP 8: non è la prima volta e probabilmente non sarà l’ultima. Paratona, più di una, sempre protagonista.

non è la prima volta e probabilmente non sarà l’ultima. Paratona, più di una, sempre protagonista. Lautaro FLOP 5 : invece di pensare a bastonare il Napoli in senso calcistico, vuole bastonare l’allenatore azzurro in un regolamento dei conti, non Conte.

: invece di pensare a bastonare il Napoli in senso calcistico, vuole bastonare l’allenatore azzurro in un regolamento dei conti, non Conte. Susic TOP 7 : fa un gol incredibile e una prestazione di sostanza, un gioiellino, l’ennsimo, scovato dalla premiata ditta Marotta-Ausilio.

: fa un gol incredibile e una prestazione di sostanza, un gioiellino, l’ennsimo, scovato dalla premiata ditta Marotta-Ausilio. Bonazzoli TOP 8 : l’ha rifatto, recidivo è dir poco. sempre spalle alle porta pronta a saltare. A questo CR7 gli fa un baffo.

: l’ha rifatto, recidivo è dir poco. sempre spalle alle porta pronta a saltare. A questo CR7 gli fa un baffo. Comuzzo FLOP 4,5 : i giocatori dell’Inter gli arrivano da tutte le parti, vorrebbe stare a Firenze a vedersi De Martino invece che stare a San Siro. Anche per lui, non è serata.

: i giocatori dell’Inter gli arrivano da tutte le parti, vorrebbe stare a Firenze a vedersi De Martino invece che stare a San Siro. Anche per lui, non è serata. Vlahovic TOP 7,5: quando gioca così è l’attaccante su cui la Juve deve puntare a mani basse. Sarebbe ora che il suo equilibrio prenda il sopravvento sulla sua umoralità. Spalletti ne sarebbe contento.

Top flop Allenatori:

FLOP VIERA – sarà stato anche l’artefice della salvezza del Genoa ma finora ci sta capendo poco quest’anno. Ko in casa con la Cremonese e ultimo posto in classifica. Non ci siamo Patrick!

– sarà stato anche l’artefice della salvezza del Genoa ma finora ci sta capendo poco quest’anno. Ko in casa con la Cremonese e ultimo posto in classifica. Non ci siamo Patrick! TOP BRAMBILLA – “Veni, vidi, vici”: ha preso la panchina di Tudor, ha diretto un paio di allenamenti, ha vinto con l’Udinese e poi ha restituito come una “rent car” le chiavi alla proprietà che le avrebbe date a Spalletti. Passerà alla storia, per ora, come l’allenatore con la miglior media punti della Juve. Recordmen!

Supertop 9ª giornata: Calhanoglu rinato, 9!

Insomma, doveva andare via, un po’ per scelta, un po’ perchè ripudiato e richiamato all’ordine. E invece veste i panni del trascinatore dell’Inter all’inseguimento di Roma e Napoli. Faro e non solo, anche goleador!

Superflop 9° turno: Goglichidze maldestro, 4!

Inciampa un po’ su tutti, su Vlahovic e poi su Yildiz. La sua partita è un mettere male il piede su chiunque. Non è la sua giornata migliore e si vede. Sarà per la prossima occasione.